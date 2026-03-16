В Азербайджане выросло число коммерческих организаций - ВИДЕО

По состоянию на 1 марта 2026 года в республике на учёте находились 1 690 311 налогоплательщиков, из них 86,8% составляют физические лица, а 13,2% - юридические лица и другие организации.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее число налогоплательщиков увеличилось на 4,9%. При этом количество физических лиц выросло на 4,7%, а юридических - на 6,3%.

На 1 марта число зарегистрированных коммерческих организаций составило 206 250, что на 6,9% больше по сравнению с предыдущим годом.

В феврале 2026 года государственную регистрацию прошли 1 163 коммерческие структуры. Из них 91,1% созданы с местными инвестициями, а 8,9% - с иностранными.

При этом 88% коммерческих организаций были зарегистрированы в электронном формате. В январе–феврале 2026 года доля электронной регистрации обществ с ограниченной ответственностью с местными инвестициями составила 97,4%.

По состоянию на 1 марта 2026 года 92,1% коммерческих юридических лиц зарегистрированы в форме обществ с ограниченной ответственностью.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года число активных коммерческих организаций на 1 марта увеличилось на 7,4%.