Аслан Ахмадов о Баку и родном азербайджанском языке: «Иногда язык возвращает тебя в детство»

Проживающий в США фотограф, художник и режиссёр Аслан Ахмадов опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook пост, посвященный детству в Баку и азербайджанскому языку.

«Я родился и вырос в Азербайджане. Тогда это был Советский Союз — одна из республик большой многонациональной страны. Мама у меня иранка, папа азербайджанец. Жили мы в Баку. Но в нашей семье всегда говорили по-русски. Даже бабушка, которая знала русский язык очень плохо, всё равно старалась говорить с нами, с детьми, именно на нём. Иногда это звучало довольно комично: она путала слова, придумывала какие-то свои выражения, переставляла окончания», - отмечает А.Ахмадов.

Фотограф вспоминает, что он с сестрой ходил в русскую школу, хотя в Баку существовали и азербайджанские школы, где обучение шло на родном языке: «Сегодня это звучит глупо, но тогда это воспринималось почти как норма. Прошло много лет. Большую часть своей жизни я прожил уже за пределами родины - в России, в Европе, в США. За это время выучил несколько языков. И вот парадокс, который иногда заставляет меня задуматься: английский язык я сегодня знаю значительно лучше, чем свой родной азербайджанский. Я говорю по-азербайджански, очень хорошо его понимаю. Есть какое-то внутреннее, почти физическое ощущение языка: когда ты можешь не знать точного значения отдельных слов, но всё равно кожей чувствуешь смысл сказанного. Но говорю я сегодня с акцентом».

Аслан Ахмадов отмечает, что все равно любит говорить по-азербайджански: «Когда появляется возможность - я это делаю. Просто в моей сегодняшней жизни таких возможностей почти нет: в Америке мне почти не с кем говорить на этом языке. Недавно, правда, произошёл небольшой эпизод. Я сидел в баре, и бармен оказался турком. Наши языки родственные, и довольно быстро выяснилось, что мы можем понимать друг друга. Мы начали разговаривать - и вдруг оказалось, что разговор идёт легко. И ему это было приятно, и мне. Иногда я стараюсь говорить по-азербайджански с мамой. Когда мы разговариваем по телефону, я начинаю на азербайджанском».

Рассказал фотограф и еще об одном эпизоде, который хорошо запомнил: «Еще однажды был эпизод, который я хорошо запомнил. Это было много лет назад, когда я ещё жил в Москве. Отец приехал ко мне в гости, и мы сидели дома, разговаривали о каких-то совершенно бытовых вещах. Я решил говорить с ним по-азербайджански - не специально, просто поймал себя на мысли, что мне хочется говорить именно на этом языке. Мы разговаривали, и в какой-то момент я заметил, что отец смотрит на меня немного вопросительно, как будто не совсем понимает, о чём я говорю. Сначала я не придал этому значения. А потом вдруг понял, что происходит: я говорил по-азербайджански, но в каждое второе предложение незаметно для самого себя вставлял английские слова. Причём делал это совершенно автоматически. И в этот момент я вдруг почувствовал странную неловкость - как будто язык, на котором я пытался говорить со своим отцом, уже перестал быть для меня естественным. Как будто между мной и этим языком за годы жизни где-то далеко от дома образовалось ещё несколько других языков».

«Есть ещё одна вещь, которая меня каждый раз останавливает. Я очень люблю старые азербайджанские песни - особенно в исполнении Рашида Бейбутова, Шовкет Алекперовой. Иногда я просто листаю ленту - какие-то случайные видео, фрагменты старых записей - и вдруг попадается знакомая интонация, голос, музыка. И в этот момент происходит странное ощущение: как будто внутри включается машина времени. На несколько секунд ты оказываешься где-то очень далеко - в другом времени, в другом городе, в другом себе. И тогда понимаешь одну простую вещь: язык может почти исчезнуть из твоей повседневной жизни, но он всё равно где-то остаётся - в голосах, в музыке, в памяти», - продолжает Аслан Ахмадов.

В завершение своего поста А.Ахмадов заявляет следующее: «Я думаю о странной вещи. В детстве нам казалось, что русский язык открывает перед нами весь мир. И, наверное, в каком-то смысле так и произошло. Но вместе с этим незаметно произошло и другое: наш родной язык оказался где-то на заднем плане собственной жизни. Случается, что человек уезжает далеко от дома - и только потом понимает, на каком языке осталось его детство».

