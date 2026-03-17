Цена азербайджанской нефти приближается к 110 долларам

На мировых рынках подорожала азербайджанская нефть марки «Azeri Light» (CIF).

Как сообщает АПА-Экономикс, цена одного барреля азербайджанской нефти выросла на 0,09 доллара США, или на 0,08%, и составила 109,19 доллара США.

Отметим, предыдущая цена азербайджанской нефти составляла 109,1 доллара США.

Напомним, в государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена одного барреля азербайджанской нефти марки «Azeri Light» рассчитана исходя из 65 долларов США.