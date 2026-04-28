«Fitch»: Рост цен на энергоносители может способствовать экономическому росту в Азербайджане

«Fitch»: Рост цен на энергоносители может способствовать экономическому росту в Азербайджане

«Повышение цен на нефть и газ окажет положительное влияние на внешние и государственные финансы Азербайджана, может способствовать ускорению экономического роста в 2026 году».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом говорится в отчёте международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

В отчёте отмечается, что повышение цен на углеводороды на фоне войны на Ближнем Востоке усилит двойные профициты Азербайджана. Согласно базовому сценарию агентства, в 2026 году профицит текущего счёта сохранится на уровне 4,5% ВВП, а профицит сводного бюджета достигнет 2,1% ВВП, несмотря на ожидаемое снижение доходности активов Государственного нефтяного фонда.

Аналитики ожидают, что в 2026 году экономический рост вновь ускорится.

По оценкам Fitch Ratings, удельный вес ненефтяного сектора в экономике остаётся волатильным и в значительной степени зависит от цен на нефть. Этот показатель снизился на 9 процентных пунктов с максимального уровня 63,5% в 2015 году на фоне достижения нефтяными ценами 14-летнего максимума в 2022 году.

Агентство отмечает рост вклада сектора услуг, особенно информационно-коммуникационных технологий и туризма. Оба сектора в 2025 году добавили по 0,2 процентного пункта к экономическому росту.

Аналитики подчёркивают, что стратегическое географическое положение Азербайджана, в том числе в Каспийском море, повысило значение страны как транзитного хаба в рамках Среднего коридора. После начала войны в Украине объёмы сухопутных грузоперевозок более чем удвоились, достигнув в 2022–2024 годах в среднем 27% экспорта услуг, а их доля в ВВП выросла до 2,3%.

Кроме того, Fitch Ratings отмечает значительный рост ненефтяных бюджетных доходов, которые в 2022–2025 годах составили около половины всех доходов (13% ВВП).

Согласно фискальному правилу, к 2029 году дефицит ненефтяного сектора должен быть снижен ниже 13% ненефтяного ВВП. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 20,4%. В отчёте подчёркивается, что для достижения этой цели необходимо дальнейшее увеличение ненефтяных доходов и укрепление институциональной базы, включая ужесточение контроля и формирование чётких фискальных ориентиров.

На что будут потрачены выделенные президентом средства для устранения ...

Погода на среду: В Баку усилятся осадки и ветер

Группа предпринимателей награждены медалью «Терегги»

В северных районах Азербайджана восстановят дороги после ливней

«Fitch»: Рост цен на энергоносители может способствовать экономическому росту в Азербайджане

Азербайджанская нефть подешевела

ОЭС и Азербайджан будут вместе продвигать туристический потенциал города Шуша

В Азербайджане изменены акцизные ставки на бензин и дизель

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

«Azeronline» укрепляет лидерские позиции по производительности высокоскоростного интернета

Министр рассказал о мерах, предпринятых для повышения минимальной заработной платы

Активы Госнефтефонда приближаются к 125 млрд манатов

В Азербайджане изменены акцизные ставки на бензин и дизель

В бакинском детсаду воспитательницу обвиняют в пытках ребенка раскаленным ножом - ВИДЕО

Сегодня, 14:48

Ильхам Алиев утвердил соглашение о взаимном признании водительских прав с Беларусью

Сегодня, 14:37

Верховный суд не удовлетворил жалобу против Заура Бахшалиева

Сегодня, 14:33

Более 3100 школ охвачены мониторингом по вопросам безопасности и здоровья учащихся

Сегодня, 14:30

Погода на среду: В Баку усилятся осадки и ветер

Сегодня, 14:27

Президент Азербайджана утвердил соглашение с Гвинеей по внедрению модели «ASAN xidmət»

Сегодня, 14:22

Фицо, скорее всего, приедет в Москву на автомобиле

Сегодня, 14:18

Зафиксировано улучшение дисциплины в школах Азербайджана 

Сегодня, 14:15

В Азербайджане ужесточили требования к кандидатам на должности директоров школ

Сегодня, 14:13

Группа предпринимателей награждены медалью «Терегги»

Сегодня, 14:10

В школах усилены меры контроля за запрещёнными предметами в рюкзаках учеников

Сегодня, 14:07

В ряде районов Азербайджана построят дамбы на реках

Сегодня, 14:02

Дорожная полиция призвала водителей и пешеходов к осторожности из-за непогоды

Сегодня, 14:00

Ограничения для женщин ставят под удар школы и больницы Афганистана

Сегодня, 13:57

В северных районах Азербайджана восстановят дороги после ливней

Сегодня, 13:55

Будут заново отстроены дома, разрушенные в результате селя

Сегодня, 13:53

На что будут потрачены выделенные президентом средства для устранения последствий дождей? 

Сегодня, 13:50

Садых Садыхов: Неужели Тахир Гёзель не может найти другое место?

Сегодня, 13:40

Жильцам снесенного дома в Кешле выплатят единовременную помощь

Сегодня, 13:38

Психологи и учителя в школах Азербайджана ежедневно предотвращают множество конфликтных ситуаций

Сегодня, 13:35
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50