«Fitch»: Рост цен на энергоносители может способствовать экономическому росту в Азербайджане

«Повышение цен на нефть и газ окажет положительное влияние на внешние и государственные финансы Азербайджана, может способствовать ускорению экономического роста в 2026 году».

Как сообщает АПА-Экономикс, об этом говорится в отчёте международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

В отчёте отмечается, что повышение цен на углеводороды на фоне войны на Ближнем Востоке усилит двойные профициты Азербайджана. Согласно базовому сценарию агентства, в 2026 году профицит текущего счёта сохранится на уровне 4,5% ВВП, а профицит сводного бюджета достигнет 2,1% ВВП, несмотря на ожидаемое снижение доходности активов Государственного нефтяного фонда.

Аналитики ожидают, что в 2026 году экономический рост вновь ускорится.

По оценкам Fitch Ratings, удельный вес ненефтяного сектора в экономике остаётся волатильным и в значительной степени зависит от цен на нефть. Этот показатель снизился на 9 процентных пунктов с максимального уровня 63,5% в 2015 году на фоне достижения нефтяными ценами 14-летнего максимума в 2022 году.

Агентство отмечает рост вклада сектора услуг, особенно информационно-коммуникационных технологий и туризма. Оба сектора в 2025 году добавили по 0,2 процентного пункта к экономическому росту.

Аналитики подчёркивают, что стратегическое географическое положение Азербайджана, в том числе в Каспийском море, повысило значение страны как транзитного хаба в рамках Среднего коридора. После начала войны в Украине объёмы сухопутных грузоперевозок более чем удвоились, достигнув в 2022–2024 годах в среднем 27% экспорта услуг, а их доля в ВВП выросла до 2,3%.

Кроме того, Fitch Ratings отмечает значительный рост ненефтяных бюджетных доходов, которые в 2022–2025 годах составили около половины всех доходов (13% ВВП).

Согласно фискальному правилу, к 2029 году дефицит ненефтяного сектора должен быть снижен ниже 13% ненефтяного ВВП. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 20,4%. В отчёте подчёркивается, что для достижения этой цели необходимо дальнейшее увеличение ненефтяных доходов и укрепление институциональной базы, включая ужесточение контроля и формирование чётких фискальных ориентиров.