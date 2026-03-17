К 86-летию Вагифа Мустафазаде опубликована уникальная архивная запись с Муслимом Магомаевым - ВИДЕО

16 марта исполнилось 86 лет со дня рождения Вагифа Мустафазаде - всемирно известного азербайджанского пианиста, композитора, одного из ярчайших джазменов XX века, основоположника жанра джаз-мугама.

На официальной странице в Facebook, посвящённой памяти легендарного азербайджанского певца Муслима Магомаева, опубликован пост, посвящённый выдающемуся азербайджанскому музыканту Вагифу Мустафазаде.

В публикации отмечается, что М.Магомаев с теплотой называл Мустафазаде «Вагуля» и высоко ценил его вклад в развитие музыкальной культуры. Напоминаются и слова самого В.Мустафазаде о джазе как о музыке, позволяющей идти собственным путём. Отдельно подчёркивается, что, несмотря на короткую жизнь, музыкант оставил значительное творческое наследие, которое продолжает вдохновлять слушателей.

На странице опубликована уникальная архивная запись - импровизация «Ave Maria» Франца Шуберта в исполнении М.Магомаева под аккомпанемент В.Мустафазаде.

Читайте по теме:

