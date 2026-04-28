Адвокат опроверг слухи об увольнении учительницы, пострадавшей в лицее Idrak - ОБНОВЛЕНО

Информация о том, что учительница Шахла Камилова, пострадавшая в вооруженном инциденте в лицее Idrak, уволилась с работы, не соответствует действительности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, об этом заявил адвокат Шахлы Камиловой Вугар Алиев.

«Учительница не увольнялась. Она просто на короткое время ушла на больничный. Семья обеспокоена распространением подобной ложной, неподтвержденной информации, а также возможной публикацией ее фотографий в будущем», - сообщил адвокат.

12:45

Появились новые подробности о состоянии и дальнейшей судьбе учительницы, пострадавшей в ходе вооруженного инцидента в лицее İdrak.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Modern.az, пострадавшая при инциденте преподаватель Шахла Камилова уволилась с работы.

Согласно утверждениям, после завершения следствия семья ученика планирует отправить его в Лондон для продолжения образования.

Отметим, что в ранее распространенной информации сообщалось, что учительница простила совершившего нападение ученика. Официальный документ, подтверждающий примирение сторон, уже представлен в следственные органы. В связи с этим ожидается, что школьник будет выпущен на свободу.

Напомним, что инцидент произошел 6 февраля. Ученик 10-го класса лицея «Идрак» Али Ширинов пришел в школу с принадлежащим его отцу охотничьим ружьем и открыл огонь по учительнице Шахле Камиловой. Получившая пулевое ранение педагог была госпитализирована в тяжелом состоянии. Врачи извлекли из области шеи пострадавшей 16 дробин.

Ученик, совершивший преступление, был задержан, в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

По данному факту в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Учительница, раненая при стрельбе в лицее «İdrak», выписана из реанимации - ОБНОВЛЕНО

Раненая в лицее «İdrak» находится в состоянии средней степени тяжести - ОБНОВЛЕНО

Что скрывается за поступком ученика лицея «İdrak»?: возможные причины инцидента - ВИДЕО

Оружие в доме, буллинг и жестокие игры: в чем причина детской преступности в Азербайджане?

Здание лицея İdrak принадлежит Руслану Эйюбову?