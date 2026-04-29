В Азербайджане введены новые правила приёма в первый класс

Как сообщалось ранее, утверждены правила проведения собеседования для учащихся, желающих получать образование в государственных общеобразовательных учреждениях на языке, отличном от государственного, в соответствии с государственными образовательными стандартами.

По информации, полученной Trend, в правилах также определены критерии оценки собеседования при приёме в I класс.

Так, во время собеседования уровень владения языком обучения у ребёнка оценивается по следующим критериям:

Навыки восприятия на слух и понимания
Ребёнок должен уметь слушать и выполнять простые задания, воспринимать короткий текст (из 3–5 предложений) и отвечать на вопросы, внимательно слушать и давать соответствующие ответы.

Навыки связной речи
Ребёнок должен уметь представиться, рассказать о своей семье и стране, а также составлять простые предложения по картинке.

Словарный запас
Ребёнок должен правильно называть предметы, распознавать общие категории (животные, растения, фрукты и овощи, профессии), использовать слова, обозначающие признаки (называть цвета, знать слова, характеризующие размер и качество), а также описывать явления окружающего мира и сезонные изменения в природе.

Понимание и произношение букв и звуков
Ребёнок должен уметь составлять слова из звуков, распознавать буквы (заглавные и строчные), соотносить услышанные звуки с соответствующими буквами и чётко произносить слова.

Отметим, что итоговый балл определяется путём суммирования оценок членов комиссии и деления на их количество. Учащийся, набравший 12 и более баллов, считается успешно прошедшим собеседование. Результаты направляются в электронный кабинет в течение 5 рабочих дней со дня проведения собеседования.

Эльчин Амирбеков и замглавы МИД Италии обсудили укрепление партнёрства и ...

Обнародована дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Джейхун Байрамов встретился с государственным министром ОАЭ - ФОТО

В Азербайджане личный багаж дипломатов будет проходить таможенный досмотр

Арестован водитель, совершивший автохулиганство и опубликовавший его в соцсетях - ВИДЕО

Годовалому ребёнку, скончавшемуся в одной из столичных больниц, перед смертью был поставлен диагноз «чесотка» - ОБНОВЛЕНО

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

В Азербайджане изменились правила приема учащихся в русский сектор

Резкое усиление ветра в Баку: прогноз погоды на понедельник

Какая погода будет в Азербайджане завтра?

Погода на среду: В Баку усилятся осадки и ветер

В Азербайджане личный багаж дипломатов будет проходить таможенный досмотр

Трамп раскритиковал Мерца за лояльность к Ирану

Сын индийского миллиардера Амбани призвал Колумбию отдать ему бегемотов Эскобара

Мадьяр намерен встретиться с Зеленским

Reuters: КСИР захватил у верховного лидера власть в Иране

Посол Ирана вызван в МИД Великобритании

Азербайджанские сумоисты выступят на чемпионате Европы

Обнародована дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

Эльчин Амирбеков и замглавы МИД Италии обсудили укрепление партнёрства и предстоящий визит Джорджи Мелони в Баку - ФОТО

Преподаватель российского вуза уволилась после скандала с оскорблением семилетней дочери азербайджанца

Арестован водитель, совершивший автохулиганство и опубликовавший его в соцсетях - ВИДЕО

Джейхун Байрамов встретился с государственным министром ОАЭ - ФОТО

Азербайджанская диаспора в Европе осудила высказывания мэра Нью-Йорка

Трамп: Я всегда мечтал жить в Букингемском дворце

Годовалому ребёнку, скончавшемуся в одной из столичных больниц, перед смертью был поставлен диагноз «чесотка» - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане таможенные органы смогут выдавать акт проверки товаров в течение 2 дней

Полномочия Госкомтаможни Азербайджана будут расширены

Таможенная стоимость товаров будет указываться в манатах

Азербайджанским военнослужащим будут выдаваться личные жетоны

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

