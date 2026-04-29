В Азербайджане введены новые правила приёма в первый класс

Как сообщалось ранее, утверждены правила проведения собеседования для учащихся, желающих получать образование в государственных общеобразовательных учреждениях на языке, отличном от государственного, в соответствии с государственными образовательными стандартами.

По информации, полученной Trend, в правилах также определены критерии оценки собеседования при приёме в I класс.

Так, во время собеседования уровень владения языком обучения у ребёнка оценивается по следующим критериям:

Навыки восприятия на слух и понимания

Ребёнок должен уметь слушать и выполнять простые задания, воспринимать короткий текст (из 3–5 предложений) и отвечать на вопросы, внимательно слушать и давать соответствующие ответы.

Навыки связной речи

Ребёнок должен уметь представиться, рассказать о своей семье и стране, а также составлять простые предложения по картинке.

Словарный запас

Ребёнок должен правильно называть предметы, распознавать общие категории (животные, растения, фрукты и овощи, профессии), использовать слова, обозначающие признаки (называть цвета, знать слова, характеризующие размер и качество), а также описывать явления окружающего мира и сезонные изменения в природе.

Понимание и произношение букв и звуков

Ребёнок должен уметь составлять слова из звуков, распознавать буквы (заглавные и строчные), соотносить услышанные звуки с соответствующими буквами и чётко произносить слова.

Отметим, что итоговый балл определяется путём суммирования оценок членов комиссии и деления на их количество. Учащийся, набравший 12 и более баллов, считается успешно прошедшим собеседование. Результаты направляются в электронный кабинет в течение 5 рабочих дней со дня проведения собеседования.