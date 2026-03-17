ЦБА: Профицит счета текущих операций составил $3,5 млрд

В 2025 году в счете текущих операций платежного баланса Азербайджана образовался профицит в размере $3,5 млрд, что составляет до 4,6% от ВВП.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил директор департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на прошедшей пресс-конференции.

По его словам, этот показатель примерно на 25% меньше по сравнению с 2024 годом.

«Наличие профицита в таком объеме следует рассматривать как важный положительный фактор с точки зрения макроэкономической устойчивости», - сказал С.Насиров.

