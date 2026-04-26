Турция увеличит мощности хранения нефти в порту Джейхан

Гендиректор турецкой государственной трубопроводной компании BOTAŞ Абдулвахит Фидан анонсировал проект по поэтапному расширению мощностей хранения нефти в порту Джейхан с текущего 1 млн до 45 млн баррелей.

Проект, реализуемый в провинции Адана, предусматривает строительство 40 новых резервуаров для сырой нефти. Возведение первых 6 объектов начнется в 2026 году. Первый этап расширения планируется завершить к 2028 году, а полная реализация всех стадий проекта намечена на 2030–2031 годы.

Помимо нефтяного сектора, Турция планирует нарастить потенциал хранения природного газа. К 2028 году целевой показатель объема хранения "голубого топлива" должен составить 20 млрд кубометров. Основными целями инициатив названы повышение устойчивости страны к энергетическим кризисам и усиление ее роли на региональных рынках.

Источник: АЗЕРТАДЖ