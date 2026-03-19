Европейский канал снимет в Баку фильм о Мехти Гусейнзаде - ФОТО

Феликс Вишневецкий15:23 - Сегодня
18 марта в Союзе кинематографистов Азербайджана состоялась встреча с сотрудниками словенского телеканала RTV.

Переговоры прошли с участием секретаря СКА, режиссёра и продюсера Тахира Тахировича - основной темой обсуждения стали съёмки фильма об легендарном партизане Мехти Гусейнзаде, которые телекомпания планирует провести в Баку, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу СКА.

Т.Тахирович рассказал гостям о работе над своим фильмом «Псевдоним: Михайло», а также представил архивные материалы, посвящённые Мехти Гусейнзаде.

В ходе встречи также было отмечено значение творческого сотрудничества между Азербайджаном и Словенией. Речь зашла о киноцентре «Nova Gorica», учреждённом в Баку в честь этих связей.

Сотрудники телеканала RTV - Звездан Мартич, Жига Ропрет и Алеш Живец - выразили Тахиру Тахировичу благодарность и отметили, что им приятно, что основанная им кинокомпания носит название словенского города.

