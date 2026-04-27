«Когда же?»: Главный вопрос об объединении парков у станции метро «Гянджлик» остался без ответа

Новость о грядущем объединении столичных парков «Ататюрк» и «Антенна» вызвала широкий резонанс среди наших читателей.

Главный вопрос, который волнует горожан: когда именно стартуют работы и в какие сроки будет ликвидирована парковка перед входом в парк «Ататюрк»?

Напомним, что в рамках реализации «Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025–2030 годы» в столице активно продолжается создание новых пешеходных пространств. Одним из ключевых этапов этой программы стал проект по соединению двух крупных рекреационных зон - парков «Ататюрк» и «Антенна». Соответствующий проект уже был представлен в Совет по координации транспорта, рассмотрен и принят.

Данная территория долгое время считалась проблемной: пешеходы регулярно сталкивались с многочисленными препятствиями, а ситуация усугублялась наличием нерегулируемых парковочных мест. Проект объединения призван сделать эту зону максимально удобной для прогулок.

В связи с этим парковка, расположенная непосредственно перед парком «Ататюрк», подлежит полной ликвидации. Ожидается, что уже в ближайшее время начнутся активные работы на площади, прилегающей к северному выходу станции метро «Гянджлик» и центральному входу в парк.

Чтобы узнать информацию о том, когда именно начнутся работы и когда будет ликвидирована парковка, мы первоначально обратились в Исполнительную власть (ИВ) Наримановского района.

В районной администрации нам сообщили, что данные работы ведутся не ими, и посоветовали обратиться в Исполнительную власть города Баку, добавив, что никакой информацией по данному вопросу они не владеют.

Следуя рекомендации, мы направили запрос в Исполнительную власть города Баку.

Там прежде всего внесли ясность в топонимику: официально данная территория называется «парк вблизи станции метро «Гянджлик», а названия «Антенна» юридически не существует - оно закрепилось в народе, так как раньше на этой территории располагался антенный участок.

Что касается сроков, в городской администрации ответили следующее:

«Работы по благоустройству парков проводим мы, однако проект по их объединению реализуется со стороны AYNA (Агентство наземного транспорта Азербайджана). Поэтому о сроках начала работ лучше уточнять у них, так как проектная документация находится в их ведении. На том участке ведутся работы не столько над самим парком, сколько над подземными коммуникациями, которые соединят две зоны».

Следуя по цепочке, мы обратились с теми же вопросами в AYNA.

Однако ответ ведомства вернул нас к началу пути: в Агентстве заявили, что информацию о проводимых работах необходимо узнавать в Исполнительной власти города Баку, так как именно они являются исполнителями.

В итоге сложилась парадоксальная дилемма. Сложилось впечатление, что мы, подобно нашей планете, совершили полный оборот вокруг своей оси и вернулись к первоисточнику, так и не получив конкретного ответа на вопрос: «Когда же?»