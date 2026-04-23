В Азербайджане установлены требования к проведению мероприятий «Последний звонок»

В Азербайджане определены требования к проведению мероприятий «Последний звонок»
Как сообщает Oxu.Az, соответствующие инструкции направлены в общеобразовательные учреждения страны.
Согласно требованиям, организацию мероприятия «Последний звонок» обеспечивает директор школы, который несёт ответственность за возможные инциденты во время и после проведения праздника.
Церемония должна проводиться на территории школы. В учреждениях, где отсутствует двор, мероприятие организуется в спортивном или актовом зале.
Также установлены следующие правила:
- мероприятие не должно мешать учебному процессу и должно проводиться в безопасных условиях;
- «Последний звонок» должен начинаться 13 июня 2026 года в 08:00, 09:00 или 10:00 и завершаться не позднее чем через 2 часа.
К участию допускаются:
- родители (опекуны) учеников 1-х и 11-х классов;
- представители органов управления образованием;
- сотрудники полиции, представители местных исполнительных органов, члены семей шехидов, ветераны, а также активные представители школьного сообщества.
Отдельно регламентируются требования к внешнему виду и поведению учащихся:
- выпускники должны быть в школьной форме;
- внешний вид должен соответствовать школьной дисциплине и быть аккуратным;
- запрещается использование «низкопробной» музыкальной продукции.
Программа мероприятия должна включать официальную и художественную части, соответствовать национально-нравственным ценностям и быть утверждена руководством школы.
Торжественная часть начинается с исполнения Государственного гимна, после чего объявляется минута молчания в память о шехидах.
Также предусмотрены дополнительные организационные требования:
- для официальных гостей не должны организовываться специальные условия, на столах допускается только питьевая вода;
- вручение подарков и цветов запрещено;
- художественная часть должна готовиться исключительно силами школы.
Перед проведением мероприятия педагогический совет должен утвердить все решения, а родители — быть заранее проинформированы через размещённые в школе объявления и инструктажи.