В Азербайджане установлены требования к проведению мероприятий «Последний звонок»

В Азербайджане определены требования к проведению мероприятий «Последний звонок»

Как сообщает Oxu.Az, соответствующие инструкции направлены в общеобразовательные учреждения страны.

Согласно требованиям, организацию мероприятия «Последний звонок» обеспечивает директор школы, который несёт ответственность за возможные инциденты во время и после проведения праздника.

Церемония должна проводиться на территории школы. В учреждениях, где отсутствует двор, мероприятие организуется в спортивном или актовом зале.

Также установлены следующие правила:

мероприятие не должно мешать учебному процессу и должно проводиться в безопасных условиях;

«Последний звонок» должен начинаться 13 июня 2026 года в 08:00, 09:00 или 10:00 и завершаться не позднее чем через 2 часа.

К участию допускаются:

родители (опекуны) учеников 1-х и 11-х классов;

представители органов управления образованием;

сотрудники полиции, представители местных исполнительных органов, члены семей шехидов, ветераны, а также активные представители школьного сообщества.

Отдельно регламентируются требования к внешнему виду и поведению учащихся:

выпускники должны быть в школьной форме;

внешний вид должен соответствовать школьной дисциплине и быть аккуратным;

запрещается использование «низкопробной» музыкальной продукции.

Программа мероприятия должна включать официальную и художественную части, соответствовать национально-нравственным ценностям и быть утверждена руководством школы.

Торжественная часть начинается с исполнения Государственного гимна, после чего объявляется минута молчания в память о шехидах.

Также предусмотрены дополнительные организационные требования:

для официальных гостей не должны организовываться специальные условия, на столах допускается только питьевая вода;

вручение подарков и цветов запрещено;

художественная часть должна готовиться исключительно силами школы.

Перед проведением мероприятия педагогический совет должен утвердить все решения, а родители — быть заранее проинформированы через размещённые в школе объявления и инструктажи.