В селе Хоровлу прошел фестиваль, посвященный празднику Новруз - ФОТО

Феликс Вишневецкий12:32 - Сегодня
В селе Хоровлу прошел фестиваль, посвященный празднику Новруз - ФОТО

В восстановленном селе Хоровлу Джебраильского района прошёл фестиваль Новруз и выставочно-торговая ярмарка.

В рамках фестиваля, организованного по инициативе специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах совместно со Службой восстановления, строительства и управления этих районов и АО «Аграрные заготовки и снабжение», состоялось открытие сельского рынка в селе Хоровлу, а также выставка и ярмарка сельскохозяйственной продукции и изделий ручной работы. Фермеры и инвесторы из различных регионов получили возможность представлять и продавать свою продукцию.

В рамках фестиваля были организованы юмористические представления и традиционные спектакли с участием персонажей Новруза – Бахар гызы, Коса и Кечала. Также состоялась развлекательная концертная программа с выступлениями музыкантов, ханенде, ашыгов, хорового коллектива, танцоров и деятелей искусства. Для детей была подготовлена отдельная зона с кукольным театром, проведены интерактивные флешмобы и викторины, а также раздавались подарки.

Жители Хоровлу участвовали в конкурсе, представляя свои креативные семени - главный символ праздника Новруз - и боролись за первое место. Жюри, состоящее из общественных деятелей, определило победителей по критериям креативности, эстетики и других категорий. Победители в разных номинациях получили подарки.

Особый интерес вызвал мастер-класс по приготовлению халвы из семени с участием мастеров-кулинаров.

На фестивале, проходившем в парке села Хоровлу, гости дегустировали лаваш, фясяли и кяту, приготовленные на садже, а также кяту с чиришоту (асфоделус) - эндемическим растением региона.

Фестиваль Новруз, с участием канатохождения, пехлеванов, раскрашивания яиц и других развлечений, завершился танцем Яллы вокруг праздничного костра - символа единства.

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

