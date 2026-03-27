«ИИ-художник»: как Botto зарабатывает миллионы на искусстве - ФОТО

На крупнейшей художественной ярмарке Азии, Art Basel Hong Kong, внимание публики привлёк необычный участник, автономный художественный агент на базе искусственного интеллекта, известный как Botto.

Оснащённая камерами система в реальном времени анализировала поведение посетителей и интерпретировала их эмоции, оставаясь при этом во многом «чёрным ящиком» даже для своих создателей.

Каждые несколько минут алгоритм выбирал случайного человека из толпы, считывал выражение его лица, будь то скука, радость или растерянность и на основе этих данных создавал виртуального персонажа. Далее система вела внутренний «диалог» с этим образом, а итогом становилось цифровое произведение, которое на глазах у зрителей трансформировалось в сюрреалистическую визуальную форму.

По завершении процесса были отобраны 20 финальных работ-видеозаписей, фиксирующих двухчасовой цикл генерации. Каждая из них предложена коллекционерам по цене от 12 тысяч долларов.

Немецкий художник Марио Клингман, один из соавторов проекта, с иронией заметил, что его задача лишь в «держать систему за виртуальную руку» и следить за тем, чтобы она не выходила за рамки допустимого.

С 2021 года Botto стал одним из наиболее заметных проектов на пересечении искусства и искусственного интеллекта. Его алгоритм еженедельно генерирует сотни изображений, которые затем передаются на рассмотрение сообщества BottoDAO, децентрализованной сети пользователей, выступающих в роли кураторов.

Участники обсуждают художественные качества работ и голосуют за лучшие, формируя своего рода коллективный вкус.

Победившее произведение недели выставляется на NFT-аукцион на платформе SuperRare, а вырученные средства распределяются между участниками и внутренним фондом проекта, который обеспечивает его дальнейшее развитие.

Коммерческий успех Botto вышел за пределы цифровых площадок. В 2024 году аукционный дом Sotheby's продал подборку из шести работ, созданных алгоритмом, на сумму более 350 тысяч долларов.

С момента запуска проект уже принёс свыше 6 миллионов долларов дохода, став одним из ключевых кейсов в дискуссии о будущем искусства.