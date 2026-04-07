Профессиональное образование в регионах: как готовят специалистов в Лянкяране - ФОТО

В начале апреля Лянкяран стал площадкой для разговора не столько о системе образования в теории, сколько о её реальном, практическом воплощении.

В Лянкяранском государственном центре профессионального образования прошёл информационный тур, объединивший представителей Министерства науки и образования, Государственного агентства профессионального образования, медиа, профильных специалистов, блогеров и других гостей. В числе участников - заместитель министра науки и образования Кенан Каримзаде.

Формат подобных встреч предполагает не формальные выступления, а демонстрацию того, как реформы работают на местах. Главной задачей инфотура являлось именно показать, как меняется профессиональное образование в регионах, какие условия создаются для студентов и какие возможности открываются перед ними уже сегодня.

Территория учебного заведения производит впечатление продуманной и функциональной среды, учитывая учебные корпуса, спортивные зоны, общежитие, кулинарные и производственные помещения, отдельный учебный гостевой дом. Здесь же расположены лаборатории сельского хозяйства, производственные цеха, теплица, а также специализированные мастерские, в том числе авторемонтные и оснащённые станками с числовым программным управлением.

Внутри мы можем увидеть современные аудитории, компьютерные классы, библиотека, актовый зал на 300 мест, столовая. Есть кабинет военной подготовки, что отражает комплексный подход к обучению. После реконструкции число корпусов увеличилось до семи, а общежитие рассчитано на 53 человека, что особенно важно для студентов из отдалённых районов.

Стоит отметить, что в 2025-2026 учебном году в центре обучаются 962 студента, сформировано 55 групп по 42 специальностям. Подготовка ведётся по направлениям, которые напрямую связаны с потребностями рынка, такие как туризм, сельское хозяйство, промышленность, сервис, информационные технологии, альтернативная энергетика.

Особое внимание уделяется современным и технологичным профессиям. В центре обучают специалистов по техническому обслуживанию электромобилей и гибридных автомобилей, сетевому администрированию, кибербезопасности, программированию, эксплуатации зданий, работе с линиями электропередачи и солнечными панелями. Таким образом, перед нами не просто обновление списка специальностей, а попытка синхронизировать образование с экономикой, которая меняется быстрее, чем учебные программы успевали адаптироваться ранее.

Здесь можно получить образование на разных уровнях, от начального профессионального до высшего технического профессионального. При этом значительная часть студентов находит работу ещё до окончания обучения. Это объясняется не только востребованностью профессий, но и тем, как построен сам образовательный процесс, ведь он максимально приближен к реальным условиям труда.

Практическая составляющая стала центральной частью инфотура. Участникам продемонстрировали мастер-классы по различным специальностям - от растениеводства до кулинарии, от швейного дела до парикмахерского искусства. Студенты работали в теплицах, в аудиториях, на открытых площадках, показывая не абстрактные знания, а конкретные навыки.

Особое внимание привлекла беспочвенная теплица для выращивания помидоров. Здесь привычная картина сельского хозяйства полностью меняется, так как растения растут не в почве, а в воздухе, а весь процесс контролируется системой датчиков. Производительность достигается за счёт точных технологий, а ручной труд интегрирован в интеллектуальную систему управления. Студенты одновременно осваивают агрономию и технологию работы в тепличных условиях. По словам сотрудников центра, выпускники этого направления практически сразу находят работу, ведь спрос на таких специалистов стабильно высокий.

В другой части центра же совершенно иная атмосфера. В аудитории, где проходят занятия по дизайну и моде, мы видим оживление, характерное скорее для творческой мастерской, чем для учебного класса. Помещение переполнено студентами, и среди них особенно выделяется один-единственный молодой человек. На фоне множества девушек его присутствие сразу привлекает внимание. Он спокойно работает над аккуратной, почти ювелирной поделкой. По его словам, он действительно намерен связать свою жизнь с этим направлением.

Такие детали, на первый взгляд незначительные, на самом деле многое говорят о происходящих изменениях. Профессиональное образование постепенно избавляется от стереотипов, как гендерных, так и социальных.

Важной частью инфотура стали разговоры со студентами, ведь их оценки происходящего зачастую оказываются точнее любых официальных формулировок.

Халилова Улькер, студентка группы портных, говорит о своём выборе без колебаний:

«Я учусь в профессиональном учебном заведении, обучаюсь в группе портных. Я очень люблю своё дело, я выбрала очень хорошее направление. В Лянкяране нет таких крупных предприятий. Если бы в Баку было такое, я бы хотела там работать».

Так, образование даёт ей профессию, но дальнейшее развитие она связывает с более крупными центрами, где индустрия развита сильнее.

Мамедова Нармина, студентка по специальности визажного искусства, так же поделилась своими чувствами по поводу обучения:

«Я, Мамедова Нармина, 18 лет, 2007 года рождения, учусь в профессиональной школе города Лянкяран. Визажное искусство - очень востребованная специальность. Я хочу продолжить работать по специальности и в любом случае думаю, что благодаря образованию, которое я здесь получаю, я смогу создать себе опору в будущем. Мне всё нравится. В первую очередь я должна поблагодарить нашего президента Ильхама Алиева, а затем нашего директора. Мы выражаем благодарность всем».

В ходе инфотура становится очевидно, что ключевая трансформация заключается не только в обновлении материально-технической базы, но и в изменении самой логики профессионального образования. Оно перестаёт быть «вторым выбором» и всё чаще становится осознанной стратегией.

Лянкяранский центр демонстрирует модель, при которой образование тесно связано с практикой, а обучение уже с реальными потребностями экономики. Здесь студент не просто получает диплом, а осваивает конкретную профессию, востребованную на рынке.

Именно поэтому многие выпускники находят работу ещё до окончания обучения. При этом, стоит отметить, что это не исключение, а закономерный результат системной работы.

Подобные примеры особенно важны для регионов. Они показывают, что качественное образование больше не является прерогативой только столицы. Современная инфраструктура, актуальные специальности, практическая подготовка - всё это постепенно становится доступным и за пределами крупных городов.

И если судить по увиденному, можно говорить о постепенном, но устойчивом развитии профессионального образования в регионах страны. Именно такие центры формируют новую модель, где образование становится инструментом не только для получения знаний, но и для реального профессионального и социального роста.