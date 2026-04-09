Потерянный символ эпохи: пожарное депо как памятник бакинского конструктивизма

Баку — город, где на протяжении веков складывался уникальный архитектурный ландшафт, представляющий собой настоящую мозаику стилей и эпох.

Здесь соседствуют сооружения, отражающие богатые традиции восточной архитектуры, и здания с ярко выраженным европейским влиянием. Особенно заметно это в архитектуре двадцатых и тридцатых годов XX века, когда в городе активно возводились дома в стиле конструктивизма. Эти постройки не ограничивались центром Баку, а появлялись по всему городу, формируя новый облик быстро растущей столицы. Даже на окраинах тогдашнего города можно было встретить образцы конструктивистской архитектуры, гармонично вписанные в местный ландшафт. Каждый из этих объектов отражает стремление к современности и эксперименту в архитектуре того времени. В совокупности они создают впечатление города-музея, где каждая улица и каждый квартал несут память о смене эпох и художественных идей.

Стиль конструктивизма основан на принципах функционализма и рациональной целесообразности: форма здания полностью определяется его назначением, а утилитарность ставится выше внешней эффектности, при этом эстетика рождается из логики конструкции. Для него характерны строгая геометрия, использование простых объёмов — кубов, цилиндров, прямоугольных блоков — и сознательный отказ от традиционного декоративного оформления. Архитектура конструктивизма опирается на индустриальные материалы — бетон, металл, стекло, подчёркивая связь с эпохой машинного производства и технического прогресса. Цветовая палитра обычно сдержанная, нередко монохромная, с возможными контрастными акцентами. Композиция строится из лаконичных форм, фасады отличаются обилием остекления, в том числе ленточными окнами, а также активным использованием опорных столбов, выявляющих конструктивную основу здания. Почти полное отсутствие декора компенсируется выразительностью объёмов и продуманной организацией пространства. В проектах предусматривались технологические элементы — механизированные бытовые блоки, эксплуатируемые кровли, солярии, что отражало идею дома как рационально устроенного механизма. Конструктивизм воплощает стремление к логике, функциональной точности и новой архитектурной эстетике, соответствующей духу индустриальной эпохи.

Среди наиболее характерных общественных сооружений 1920–1930-х годов можно выделить Дворец печати, гостиницу «Интурист», корпуса физиотерапевтической больницы, здание спортивного общества «Динамо», Госбанк, фабрику-кухню и ряд других объектов. Каждое из них создавалось для конкретных общественных задач и вместе они формируют целостную картину динамичной городской жизни и архитектурного многообразия Баку. В формировании новой городской среды принимали участие выдающиеся архитекторы и градостроители страны — братья Веснины, А. Щусев, Л. Ильин, В. Семёнов, Л. Руднев, А. Иваницкий и другие архитекторы. Их проекты не только отвечали функциональным требованиям времени, но и заложили основы современного архитектурного образа столицы, соединив в нём новаторство, масштаб и выразительность.

К сожалению, до наших дней сохранились далеко не все здания той эпохи. Одним из утраченных памятников стало здание в Чёрном городе (ныне — Белый город), снесённое в 2020-х годах. В последние десятилетия до сноса в здании располагался Отряд пожарной охраны по нефтяным предприятиям Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Здание представляло собой характерный образец архитектуры конструктивизма с подчёркнутой функциональной выразительностью. Его композиция строилась на асимметричном сочетании прямоугольных объёмов, формировавших динамичный силуэт. Вертикальный акцент в виде башенного объёма с узкими ленточными проёмами усиливал ощущение устремлённости вверх. Фасады были лишены декоративных элементов, что полностью соответствовало принципам рациональности и утилитарности конструктивистской архитектуры. Лаконичные плоскости стен и чёткий ритм оконных проёмов создавали строгую модульную сетку, а контраст вертикальных и горизонтальных членений придавал зданию пластическую выразительность.

Использование простых геометрических форм еще раз подчёркивало идею архитектуры как «организованного пространства», характерную для авангардной традиции 1920–1930-х годов. Угловое расположение усиливало градостроительную роль сооружения, а башенный элемент выполнял не только композиционную, но и функциональную задачу. Масштаб здания соотносился с окружающей застройкой, но при этом сохранял доминирующее положение в пространстве.

Планировочная структура была ориентирована на общественную функцию и отражала принципы рациональной организации пространства. Здание располагалось на территории Хатаинского района, где формировался значительный пласт архитектуры советского модернизма и конструктивизма. Оно представляло историко-архитектурную ценность как пример раннесоветского функционализма в городской среде Баку и оставалось важным свидетельством эпохи.

Сегодня на месте утраченного сооружения посажены деревья, которые формируют новое общественное пространство в структуре района. Чуть поодаль было возведено новое здание Министерства сельского хозяйства — современное сооружение, выполненное в иной стилистике и отражающее актуальные архитектурные тенденции своего времени. С его появлением градостроительный акцент сместился, а прежняя историческая доминанта уступила место новой композиционной логике и иному визуальному ритму.

Увы, здание, в котором размещался отряд пожарной охраны, ушло в прошлое… Городская среда лишилась ещё одного выразительного фрагмента своей архитектурной истории. Однако исчезновение конструктивистского объёма не стерло его из культурной памяти города. Его архитектурный образ, основанный на ясности формы и функциональной выразительности, остаётся значимым для исследователей истории архитектуры. Хотя материальный объект утрачен, город продолжает «помнить» его как важный элемент своего архитектурного прошлого.

Автор Вахид Шукюров