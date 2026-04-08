«Это победа»: в Белом доме заявили, что США достигли и превзошли свои основные военные цели

First News Media10:22 - Сегодня
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала временное прекращение огня в конфликте с Ираном «победой США».

«Это победа Соединенных Штатов, которую обеспечили президент Трамп и наши невероятные военные», - написала Ливитт на своей странице в соцсети Х.

«С самого начала операции "Эпическая ярость" президент Трамп предполагал, что она продлится 4-6 недель. Благодаря невероятным способностям наших воинов мы достигли и превзошли наши основные военные цели всего за 38 дней», - отметила она.

По ее словам, успех американских вооруженных сил создал максимальный рычаг влияния, позволивший Дональду Трампу и его команде вести жесткие переговоры, которые теперь «открыли путь к дипломатическому решению и долгосрочному миру», а также привели к возобновлению судоходства в Ормузском проливе.

«Никогда не стоит недооценивать способность президента Трампа успешно отстаивать интересы Америки и выступать посредником в достижении мира», - написала Ливитт.

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

