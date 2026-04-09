Премьер-министры Азербайджана и Литвы провели встречу в Баку - ФОТО

9 апреля премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране премьер-министром Литовской Республики Ингридой Шимоните.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Кабинете Министров, в ходе встречи обсуждалось текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Литвой в политической, экономической, транспортной, энергетической и других сферах.

Стороны с удовлетворением отметили успешное развитие отношений между двумя странами и подчеркнули наличие благоприятных возможностей для дальнейшего расширения взаимодействия в областях, представляющих взаимный интерес.

Особое внимание уделялось вопросам углубления сотрудничества в экономической сфере, увеличения товарооборота и продвижения инвестиционных возможностей. В этом контексте была отмечена важность деятельности межправительственной комиссии.

Обсуждались перспективы сотрудничества в транспортной и логистической сферах, возможности расширения взаимодействия в Среднем коридоре и на других международных транспортных маршрутах.

В центре внимания находились также возможности сотрудничества в энергетической сфере.

Наряду с этим стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, подчеркнули важность развития отношений Азербайджана с Европейским Союзом.