Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Опубликованный «Minval» разоблачающий материал показывает лишь вершину айсберга политической коррупции в институтах ЕС.

Коррумпированный Европейский Парламент - это только лишь видимая часть, ввиду более открытой формы деятельности. Так как Европарламент не обладает полномочиями, данный институт иногда сливают - аресты руководства Европарламента разных времен и т.д.

Лоббизм - это узаконенная коррупция и Армения попала на эту ловушку в процессе борьбы с Азербайджаном. Помним, как коррумпированный Окампо сопровождал дипломатов Армении на международных площадках. После утверждения мирной повестки правительство Армении приостановило финансирование таковых инициатив. Однако инфраструктура осталась и ее подбирают представители армянских диаспорских организаций, которые находятся на служении России и направили свою активность против премьер-министра Армении.

Та же история происходит и с Лапшиным, который уже стал невъездным в Армению.

В одном из предыдущих постов о новой миссии ЕС в Армении, которая должна помогать правительству Армении с гибридными угрозами, было отмечено, что данные угрозы в определенной степени формируются в самой Европе: в Брюсселе (где продолжает работать эстонский большевик Тойво Клаар), в Страсбурге (в стенах Европарламента, в рядах Европейской Народной партии, в среде лоббизма Карапетяна), в Париже (на встрече диаспорских организаций Армении из 26 стран).

Получается, что по кейсу "армян Карабаха" институты ЕС находятся на служении пророссийской оппозиции Армении и непосредственно России. Если европейские институты не предпримут действий, то получается, что или ЕС действует по указке из Москвы, или же без Армении собираются сохранять актуальность темы "армян Карабаха".

Доверия к европейским институтам и так было подорвано в Азербайджане, а данный материал и последующие разоблачения еще более усилят решимость в реализации шагов по обрыву отношений со скомпрометировавшими себя институтами ЕС.

Источник: телеграм-канал @mneniyefm