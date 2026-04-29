Инициатива «Мост мира» провела встречу с представителями медиа - ФОТО

Очередная встреча в рамках Инициативы «Мост мира» состоялась 29 апреля 2026 года с ведущими представителями медиа.

Как сообщает 1news.az, на встрече с участием представителей Инициативы с вступительной речью выступил директор Центра исследований Южного Кавказа и координатор Инициативы «Мост мира» Фархад Мамедов, который подробно рассказал о целях и деятельности платформы.

На мероприятии было отмечено, что этап до парламентских выборов в Армении, которые состоятся в ближайшее время, имеет особое значение в переговорах с этой страной. В обществе существуют различные подходы к вопросу мира, и в этом контексте парламентские выборы важны как для определения будущего процесса, так и для оценки уровня общественной готовности.

Было подчеркнуто, что деятельность в рамках «Моста мира» осуществляется без какого-либо иностранного финансирования, что является принципиальной позицией азербайджанской стороны.

Особое внимание было уделено важной роли СМИ в мирном процессе. Участники отметили, что необходимо принимать дополнительные меры для предотвращения провокационных материалов в информационном пространстве. Медийная среда имеет свои специфические особенности, и в этой области существуют определенные трудности. Также обсуждались вопросы унификации терминологического подхода в информационных ресурсах.

Представители медиа, присутствовавшие на мероприятии, заявили, что реализация совместных проектов на телевидении и других платформах может внести вклад в мирный процесс. Было отмечено, что организация телемостов, подготовка дискуссионных программ и обмен экспертами могут стать эффективными инструментами в этом направлении.

Кроме того, подчеркивалась важность установления прямых связей между медиа Армении и Азербайджана, а также необходимость избегать языка ненависти в информационном пространстве.

В заключение было отмечено, что для правильного определения взаимных ожиданий и повышения интереса общества к этому процессу СМИ должны играть более активную роль.