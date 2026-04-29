Инициатива «Мост мира» провела встречу с представителями медиа - ФОТО

Очередная встреча в рамках Инициативы «Мост мира» состоялась 29 апреля 2026 года с ведущими представителями медиа.

Как сообщает 1news.az, на встрече с участием представителей Инициативы с вступительной речью выступил директор Центра исследований Южного Кавказа и координатор Инициативы «Мост мира» Фархад Мамедов, который подробно рассказал о целях и деятельности платформы.

На мероприятии было отмечено, что этап до парламентских выборов в Армении, которые состоятся в ближайшее время, имеет особое значение в переговорах с этой страной. В обществе существуют различные подходы к вопросу мира, и в этом контексте парламентские выборы важны как для определения будущего процесса, так и для оценки уровня общественной готовности.

Было подчеркнуто, что деятельность в рамках «Моста мира» осуществляется без какого-либо иностранного финансирования, что является принципиальной позицией азербайджанской стороны.

Особое внимание было уделено важной роли СМИ в мирном процессе. Участники отметили, что необходимо принимать дополнительные меры для предотвращения провокационных материалов в информационном пространстве. Медийная среда имеет свои специфические особенности, и в этой области существуют определенные трудности. Также обсуждались вопросы унификации терминологического подхода в информационных ресурсах.

Представители медиа, присутствовавшие на мероприятии, заявили, что реализация совместных проектов на телевидении и других платформах может внести вклад в мирный процесс. Было отмечено, что организация телемостов, подготовка дискуссионных программ и обмен экспертами могут стать эффективными инструментами в этом направлении.

Кроме того, подчеркивалась важность установления прямых связей между медиа Армении и Азербайджана, а также необходимость избегать языка ненависти в информационном пространстве.

В заключение было отмечено, что для правильного определения взаимных ожиданий и повышения интереса общества к этому процессу СМИ должны играть более активную роль.

Актуально

Общество

Какой будет погода в Баку в последний день апреля?

Мнение

Рэкетиры бизнеса в реваншистских масках в Армении

Общество

AZAL направил молодых специалистов Национальной академии авиации на обучение в ...

Политика

Азербайджан и Мальдивы ввели взаимный безвизовый режим

Политика

Азербайджан и Мальдивы ввели взаимный безвизовый режим

Азербайджан может приостановить отношения с Европарламентом 

В Баку отмечают важность участия компаний из Южной Кореи в проектах в Азербайджане

Инициатива «Мост мира» провела встречу с представителями медиа - ФОТО

Выбор редактора

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

Новости для вас

Владимир Зеленский поделился публикацией о визите в Азербайджан

Появились новые данные о личности стрелявшего на мероприятии с Трампом - ОБНОВЛЕНО

Хикмет Гаджиев встретился с китайским министром - ФОТО

Премьер-министр Чехии прибыл с визитом в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Стало известно о состоянии 14-летней девушки, отравившейся угарным газом - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:30

AZAL направил молодых специалистов Национальной академии авиации на обучение в Европе

Сегодня, 15:55

Расходы ЕС на импорт топлива увеличились на 27 млрд евро за 60 дней

Сегодня, 15:42

Рэкетиры бизнеса в реваншистских масках в Армении

Сегодня, 15:38

Мерц перед встречей с Трампом изучил скандал с Зеленским в Белом доме

Сегодня, 15:35

В Министерстве финансов назначен новый руководитель Аппарата

Сегодня, 15:27

Азербайджан и Мальдивы ввели взаимный безвизовый режим

Сегодня, 15:10

Азербайджан может приостановить отношения с Европарламентом 

Сегодня, 14:40

В Баку отмечают важность участия компаний из Южной Кореи в проектах в Азербайджане

Сегодня, 14:35

В Стокгольме открыли кафе под управлением искусственного интеллекта

Сегодня, 14:33

«Помогите сдержать обещание, данное ребенку»: многодетная мама просит о спасении дочери - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:28

В Австралии самолет врезался в ангар, есть погибшие и раненые - ВИДЕО

Сегодня, 14:25

В Кремле назвали причину, по которой парад Победы в Москве пройдет без техники

Сегодня, 14:17

Закрытие Ормузского пролива может стоить Турции от $13,6 млрд до $24 млрд

Сегодня, 14:10

Банк ABB объявляет о старте второго этапа эмиссии облигаций

Сегодня, 14:05

В Баку прорвало трубу, улицы оказались затоплены - ВИДЕО

Сегодня, 13:55

В Сумгайыте начался поэтапный перенос городской больницы №3

Сегодня, 13:47

Инициатива «Мост мира» провела встречу с представителями медиа - ФОТО

Сегодня, 13:38

Какой будет погода в Баку в последний день апреля?

Сегодня, 13:25

В Азербайджане может быть применена новая модель оплаты труда

Сегодня, 13:17
Все новости
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50