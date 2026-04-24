«Совершенно недопустимо»: МИД Азербайджана о сожжении флага Турции в Ереване

Решительно осуждаем сожжение государственного флага Турции в ходе «факельного шествия», прошедшего 23 апреля в столице Армении — Ереване.

Правительство Армении должно было своевременно пресечь подобную кампанию, являющуюся воплощением укоренившейся ненависти на этнической почве, и принять соответствующие меры безопасности.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с сожжением флага Турции в Армении, передает 1news.az.

«Попустительство подобным неприемлемым актам под предлогом демократических норм, свободы собраний и выражения мнений совершенно недопустимо.

Такие действия, являющиеся открытым проявлением все еще сильных в Армении реваншистских и основанных на этнической ненависти фашистских настроений, должны быть осуждены на международном уровне и пресечены. Призываем правительство Армении привлечь к ответственности лиц, совершивших эти деяния», - говорится в заявлении.