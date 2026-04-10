Стартует прием заявок на перевод учителей: названы сроки и правила
Стартует конкурс по переводу учителей на новое место работы.
Об этом «Report» сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию (ГАДОО).
Согласно информации, прием электронных заявлений в рамках конкурса по смене места работы учителей, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях на основе бессрочного контракта, пройдет с 13 по 20 апреля.
Учителя, желающие принять участие в конкурсе, могут подать заявку, перейдя по ссылке: www.miq.edu.az/yerdeyishme.
Прием документов продлится с 11:00 13 апреля до 11:00 20 апреля.
