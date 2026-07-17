В Масазыре усовершенствуют работу этого автобусного маршрута 

Работа регулярного автобусного маршрута №525, соединяющего жилой комплекс «Zəngilan şəhərciyi» в поселке Масазыр Абшеронского района со станцией метро «Memar Əcəmi», будет усовершенствована.

Цель изменений - сократить время в пути для жителей жилого комплекса «Zəngilan şəhərciyi», а также устранить сложности с выбором маршрута у жителей жилых комплексов «Yeni Bakı» и «Qurtuluş-93», сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

С 18 июля маршрут будет разделен на два направления и станет функционировать под номерами 525A и 525B.

Обслуживать пассажиров будут 28 современных автобусов King Long, оснащенных технологией CNG (работающих на сжатом природном газе). Оплата проезда осуществляется только в безналичной форме. Стоимость проезда составит 0,60 маната.

Маршрут №525A будет начинаться у жилого комплекса «Yeni Bakı» в поселке Масазыр и следовать до станции метро «Memar Əcəmi». Интервал движения автобусов составит 6-7 минут.

Маршрут №525B будет начинаться у жилого комплекса «Zəngilan şəhərciyi» в поселке Масазыр и также следовать до станции метро «Memar Əcəmi». Автобусы будут курсировать с интервалом 10 минут.

Кроме того, для обеспечения транспортного сообщения внутри поселка Масазыр между жилыми комплексами «Yeni Bakı» и «Zəngilan şəhərciyi» продолжит работу автобусный маршрут №524. Стоимость проезда на нем составит 0,50 маната.