«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Инцидент в Ичеришехер, где 62-летний мужчина позволил себе оскорбительные высказывания в адрес молодого человека из-за того, что тот был в шортах, вызвал широкий общественный резонанс в социальных сетях.

Несмотря на то, что позже пожилой мужчина извинился за свои слова, обсуждение этой темы в соцсетях не утихает. Напомним, что первоначально утверждалось, что конфликт в Ичеришехер возник именно из-за того, что молодой человек был одет в шорты. Однако впоследствии один из участников инцидента заявил, что причиной спора стала не одежда, а поведение, и принёс извинения за прозвучавшие оскорбительные выражения.

На фоне развернувшейся дискуссии внимание общественности также привлекла размещенная у входа в один из ресторанов Сумгайыта табличка с предупреждением о запрете входа в шортах.

Всё это вновь актуализировало вопрос, вызывающий споры в обществе: что должно быть главным критерием при оценке людей в общественных местах - внешний вид или поведение?

1news.az провел опрос на эту тему, с результатами которого вы можете ознакомиться, просмотрев сюжет, представленный ниже.

Оксана Оруджева

Видео: Надир Ибрагимли