Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с известной азербайджанской актрисой, продюсером рейтинговых сериалов «Vətəndaş A» и «Mikrorayon» Севиндж Алиевой.

Что происходило за кадром сериала «Mikrorayon», который обсуждала вся страна? Какие моменты не увидели зрители? И как создавался проект, сумевший покорить азербайджанскую телеаудиторию и стать одним из самых рейтинговых и обсуждаемых сериалов Азербайджана? Об этом и многом другом - в интервью 1news.az с автором идеи и продюсером сериала, актрисой Севиндж Алиевой.

О ТОМ, НАСКОЛЬКО СЛОЖНО НАЙТИ ПОДДЕРЖКУ ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОГО ПРОЕКТА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Я работаю только с одним телеканалом - Общественным телевидением, и очень благодарна его руководству за поддержку. Всегда говорю: если бы в свое время они не поверили в этот проект, то «Mikrorayon» в том виде, в котором его знают сегодня, просто не появился бы.

Конечно, никто не стелет перед тобой красную дорожку и не говорит: «Приходи, снимай». Ты приходишь с идеей, презентуешь ее, обсуждаешь с руководством, проходят встречи, и только потом принимается решение о запуске проекта. Да, мне поступали предложения и от других телеканалов, но мне комфортно работать именно с Общественным телевидением. Думаю, это взаимно. Мы воспринимаем «Mikrorayon» не как мой проект, который просто выходит в эфире канала, а как наш общий проект, который мы создаем вместе.

Не могу сказать, что самой большой сложностью было найти поддержку. Настоящие трудности начинаются уже на этапе съемок, когда приходится работать в рамках имеющегося бюджета. Канал выделяет столько средств, сколько позволяет его бюджет, но, конечно, этого хотелось бы больше. Если сравнить бюджет «Слова пацана» с бюджетом «Mikrorayon», то это, без преувеличения, небо и земля.

О СРАВНЕНИИ СЕРИАЛА «MIKRORAYON» СО «СЛОВОМ ПАЦАНА»

Сейчас «Mikrorayon» часто сравнивают с другими проектами, прежде всего со «Словом пацана». Я с самого начала говорила, что определенный референс действительно был. Еще на этапе обсуждения проекта внутри творческой группы мы ориентировались на атмосферу и настроение «Слова пацана». Но речь никогда не шла о копировании сюжета - это совершенно другая история, другая эпоха и другие герои.

Мы живем в постсоветской стране, поэтому определенные параллели неизбежны: дворы, среда, в которой растут подростки, знакомая многим атмосфера. Это естественно. Если честно, я считаю, что сравнение со «Словом пацана» - это скорее комплимент. Мы знаем масштаб этого проекта, его бюджет и объем проделанной работы. Поэтому то, что «Mikrorayon» сравнивают именно с ним, это хорошо.

Другое дело, когда начинают говорить о плагиате. Это неприятно. Причем зачастую так говорят люди, которые даже не смотрели «Слово пацана». Они просто слышат название и сразу делают вывод: «Плагиат». Но стоит посмотреть оба сериала, чтобы понять: это совершенно разные истории. Там - история о подростках, оказавшихся в криминальной среде, а у нас - о молодых людях, которые могут встать на этот путь и о том, к каким последствиям это может привести.

О ВОЗМОЖНОМ ПОЯВЛЕНИИ СЕРИАЛА «MIKRORAYON» НА МИРОВЫХ СТРИМИНГОВЫХ ПЛАТФОРМАХ

Думаю, это вполне возможно, если этим целенаправленно заниматься. Насколько я знаю, такие платформы, как Netflix, сами не выкупают проекты напрямую. Обычно этим занимаются дистрибьюторские компании, через которые и приобретаются права на контент.

Если удастся наладить сотрудничество с такой компанией и при этом будут учтены эфирные права телеканала ITV, то выход сериала на международной платформе вполне реален. Но для этого предстоит проделать очень большую работу. При этом с технической точки зрения «Mikrorayon» полностью соответствует требованиям таких стриминговых сервисов.

О ТОМ, ЧТО ЖЕНЩИНЫ-ПРОДЮСЕРЫ ПРИВНОСЯТ В КИНО

Я убеждена, что профессия не имеет гендера. Это самое главное. Но, если говорить о себе, мне кажется, женщины зачастую более внимательны к деталям. Мы можем заметить мелочи, на которые кто-то другой просто не обратит внимания. Большую роль играет и вкус - он у каждого свой, независимо от того, мужчина это или женщина.

Я очень дотошный человек. Для меня важно все: цвет стен, интерьер, даже такие, казалось бы, незначительные детали, как расположение розеток. Во время поиска локаций для съемок «Mikrorayon» мы долго не могли найти квартиру, которая передавала бы именно ту атмосферу и чувство ностальгии, которые были нам нужны.

Как продюсер я понимаю, что зрителя можно зацепить не только историей или игрой актеров. Не менее важно создать определенное эмоциональное состояние, а оно во многом рождается благодаря визуальным деталям. Например, мы вместе с художником-постановщиком настояли на том, чтобы переклеить в квартире обои. Мы специально нашли бумажные обои в стиле 90-х, наклеили их перед съемками, а после завершения работы вернули квартире первоначальный вид. Это потребовало дополнительных затрат и усилий, но было необходимо, чтобы зритель почувствовал ту самую эпоху.

Мне кажется, многие продюсеры, особенно в условиях сериального производства, просто работали бы с тем, что есть. Для меня же именно такие детали были принципиально важны, потому что из них и складывается атмосфера проекта.

Полная версия видеоинтервью Севиндж Алиевой сайту 1news.az доступна для просмотра ниже.

Фото, видео: Надир Ибрагимли