Трагедия и спасение в Бильгя: один человек утонул, троих удалось спасти

В поселке Бильгя Сабунчинского района Баку произошел несчастный случай на море, в результате которого один человек утонул, а троих удалось спасти.

Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), инцидент с утонувшим произошел на необорудованном для купания участке, примерно в одном километре от ближайшего спасательного пункта.

К поисковой операции были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах. В результате поисков тело Нияза Пирмамедова (2005 г. р.) было обнаружено, извлечено из воды и передано по назначению.

В то же время благодаря оперативности водолазов МЧС в Бильгя удалось спасти из моря троих молодых людей: Махаббата Фаталиева (2001 г. р.), Сахиля Мустафаева (2000 г. р.) и Эльбруса Джалалова (2001 г. р.).