От имени всех, не спросив каждого: «единогласие» УЕФА разошлось с позициями Баку и Праги

В четверг УЕФА объявил о самом радикальном демарше в новейшей истории мирового футбола: от имени всех 55 национальных ассоциаций организация заявила, что европейские сборные не будут участвовать ни в одном турнире ФИФА, пока остаётся в силе план Джанни Инфантино по продаже долей в коммерческих правах на чемпионаты мира частным инвесторам.

Заявление построено на слове «единогласно» — и именно это слово уже в первые часы после публикации начало вызывать вопросы. Как минимум две европейские федерации, судя по всему, под этим единогласием не подписывались.

Баку: «Мы изучаем вопрос»

Первый сбой обнаружился в Азербайджане. В ответ на запрос 1news.az в Ассоциации футбольных федераций Азербайджана ситуацию прокомментировали одной фразой: «Мы изучаем вопрос». Будет ли Баку поддерживать коллективную позицию европейских федераций, в АФФА не уточнили. Между тем изучать вопрос, за который ты, согласно официальному документу УЕФА, уже единогласно проголосовал, довольно затруднительно — одно исключает другое.

Эту нестыковку подтверждает и haqqin.az: по информации издания, публикуя заявление от имени 55 своих членов, УЕФА не учитывал мнение ряда европейских национальных ассоциаций — в частности, позиция Азербайджана и АФФА учтена не была.

Прага: «Я вижу конкретные преимущества»

Второй сбой — не менее громкий — случился в Чехии, причём ещё до «единогласного» голосования. За день до экстренного заседания президент Футбольной ассоциации Чехии Давид Трунда публично поддержал план главы ФИФА. «Я вижу конкретные преимущества, которые чешский футбол может получить от тесного сотрудничества с Джанни Инфантино и его командой. Конечно, нам нужно больше деталей, но лично я считаю, что намерения ФИФА окажут положительное влияние», — заявил он в интервью Sky News, добавив: «Я был избран чуть больше года назад, и лично для меня все проекты, с которыми я сталкивался в сотрудничестве с ФИФА, были очень позитивными для развития европейского футбола».

Британская пресса тогда же назвала слова Трунды «ранним ударом» по планам общеевропейского бойкота, а после заседания издание Goal констатировало, что чехи «вышли из строя», бросив вызов решению УЕФА. Существенная деталь: правление чешской ассоциации официально рассмотрит предложение ФИФА только 11 августа. Иными словами, Чехия — как и Азербайджан — формально ещё изучает вопрос. Что не помешало УЕФА засчитать оба голоса в графу «единогласно».

Так сколько же их было?

Официальная версия не допускает полутонов: «УЕФА и все 55 входящих в него ассоциаций выступают единым фронтом». Однако данные агентств о самом заседании — двухчасовой видеоконференции под председательством Александера Чеферина — заметно расходятся. По сведениям ESPN, слово на встрече взяли представители более 50 ассоциаций. Associated Press приводит другую цифру — около 40.

Ни одна из них не равна 55, а разнобой в подсчётах сам по себе показателен: точного публичного протокола заседания не существует, и сколько федераций действительно и осознанно встали под ультиматум Чеферина, а скольким эту позицию записали по умолчанию, — вопрос, на который УЕФА пока не ответил.

55 голосов Европы или 211 голосов футбола по всему миру?

Между тем за процедурным спором проступает конфликт куда более глубокий. На УЕФА приходится 55 из 211 членов ФИФА — чуть больше четверти. Но именно эта четверть сочла возможным объявить ультиматум от имени всего мирового футбола.

Сам Инфантино называет свой проект «демократизацией футбола во всём мире» — и в этой формуле есть арифметическая правда. В случае одобрения плана каждая из 211 ассоциаций получит до 40 миллионов долларов из пакета в 10 миллиардов, рассчитанного на цикл 2027–2030 годов; в случае отказа финансирование откатывается к прежнему пакету в 2,7 миллиарда — порядка 10 миллионов на федерацию. Как отмечает Forbes, для десятков небольших федераций разница между этими цифрами — не бухгалтерия, а вопрос существования: это деньги на академии, тренировочные центры и инфраструктуру, которые иначе не появятся никогда. Именно поэтому, заключает издание, остановить план через демократическую процедуру ФИФА Европе будет непросто: коммерческую стоимость футбола генерирует она, но голосов у неё — четверть.

Показательно и то, что ни одна конфедерация за пределами Европы к бойкоту не присоединилась.

КОНКАКАФ, собравшая президентов всех своих 41 ассоциаций, отвергла идею в её нынешнем виде и потребовала прозрачности и надлежащих процедур — но об отказе от турниров речи не ведёт.

Азиатская конфедерация раскритиковала не суть, а метод: её возмутило, что план стал достоянием публики в обход установленных каналов; при этом глава АФК шейх Салман констатировал, что без поддержки всех шести региональных конфедераций проект в любом случае не пройдёт. Африканская конфедерация лишь созывает исполком, чтобы «изучить и оценить» предложение, а КОНМЕБОЛ вовсе хранит молчание. Весь остальной футбольный мир выбрал язык заявлений, консультаций и оценок. Языком ультиматумов от имени всех заговорила только Европа.

Английское лицемерие?

Отдельного внимания заслуживает риторика Лондона. «Мы стоим плечом к плечу с европейскими коллегами и полностью разделяем коллективную позицию. Мы выступаем против планов ФИФА — чемпионат мира ФИФА принадлежит футболу и всегда будет ему принадлежать», — заявила представитель Футбольной ассоциации Англии.

Эти слова звучат особенно выразительно, если вспомнить, что именно Англия первой в мире поставила продажу футбола частному капиталу на промышленную основу. Премьер-лига была создана в 1992 году как коммерческий проект — ведущие клубы вышли из состава Футбольной лиги ради прямого контроля над телевизионными доходами. Сегодня АПЛ — самая коммерциализированная лига планеты, а её клубы принадлежат американским инвестиционным фондам, ближневосточным суверенным структурам и частным миллиардерам со всего света. Футбол, «принадлежащий футболу», Англия продала одной из первых — и преуспела в этом больше всех.

Что дальше

Вопросы к самому плану ФИФА — от кулуарного характера его разработки до состава будущих инвесторов — никуда не исчезли, и 1news.az подробно писал о них в материале о решении УЕФА. Однако метод, выбранный Европой для борьбы с этим планом, воспроизводит ровно то, в чём она обвиняет Инфантино.

УЕФА называет действия ФИФА «управлением через запугивание» и возмущается решениями, принятыми «без содержательных консультаций», — и в тот же день публикует ультиматум от имени федераций, которые, как выясняется, ещё только изучают вопрос.

Развязка наступит быстро. 11 августа предложение ФИФА официально рассмотрит правление чешской ассоциации.

К 19 сентября определиться должны все 211 членов ФИФА — включая Азербайджан, для которого ставки в этом конфликте отнюдь не абстрактны: в 2027 году стране совместно с Узбекистаном предстоит принять молодёжный чемпионат мира — турнир под эгидой той самой ФИФА, которую Европа призывает бойкотировать. Официальную позицию АФФА ещё предстоит услышать. Но одно можно констатировать уже сейчас: «единогласие», объявленное в Ньоне, оказалось с оговорками — и первые из них прозвучали в Баку и Праге.

Автор: Lacatus