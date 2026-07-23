 Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Фаига Мамедова10:10 - Сегодня
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в названиях городских улиц.

Цель рубрики - пролить свет на жизнь этих замечательных людей и рассказать об их заслугах, благодаря которым их имена золотыми буквами вписаны в историю Азербайджана. Ведь, согласитесь, многие из нас никогда не задавались вопросом о том, в честь кого названа улица, на которой я живу?

Каждая статья в этой рубрике воскрешает память о людях, внесших огромный вклад в развитие в Азербайджане той или иной сферы. Мы расскажем вам о писателях, ученых, художниках, политиках, героях и многих других, чей талант и труды повлияли на формирование нашего общества и послужили источником вдохновения для будущих поколений.

Сегодня в нашей рубрике - улица имени Айны Султановой, расположенная в Ясамальском районе Баку (между проспектом Метбуат и проспектом Гусейна Джавида).

Айна Махмуд гызы Султанова (в девичестве Мусабекова) родилась в 1895 году в селе Пирабедиль Губинского уезда (ныне Шабранский район). Окончив в 1912 году бакинскую гимназию Святой Нины, она осталась там работать преподавателем. Из-за её активной общественной деятельности историки по праву считают её одной из первых феминисток Азербайджана.

Однако вскоре просветительская деятельность Султановой сменилась радикально политической: в 1918 году она примкнула к революционному движению и вступила в партию большевиков. Её личная жизнь и политическая борьба были неразрывно связаны с ключевыми фигурами той эпохи. Айна была сестрой известного большевика Газанфара Мусабекова, который вместе с Анастасом Микояном сражался в рядах Красной армии за установление советской власти в Баку. Супруг Айны, Гамид Султанов, являлся ближайшим соратником Степана Шаумяна. Для продолжения образования в августе 1919 года Султанова была направлена в Москву - в Коммунистический университет имени Якова Свердлова.

Большая часть её последующей жизни была посвящена укреплению советского режима в республике. В 1920-х годах Султанова работала в Центральном Комитете Коммунистической партии Азербайджана и возглавляла редакцию журнала «Шарг гадыны» («Женщина Востока»). Пик её государственной карьеры пришелся на период с 1930 по 1937 год, когда она занимала посты заместителя народного комиссара просвещения, а затем - народного комиссара юстиции и председателя Верховного суда Азербайджанской ССР. Таким образом, Султанова стала первой женщиной-министром в истории страны. Параллельно она обучалась в Институте красной профессуры в Москве, а за свои заслуги перед советским государством была удостоена ордена Трудового Красного Знамени.

Финал её жизни оказался типичным для той эпохи: в 1938 году, в разгар сталинского «большого террора», Айна Султанова была арестована по сфабрикованному обвинению в контрреволюционной деятельности и 4 июля того же года расстреляна в Баку как «враг народа».

Спустя без малого полвека, в апреле 1986 года, по случаю 116-й годовщины со дня рождения Ленина, в Баку был установлен гранитный памятник Айне Султановой работы известного скульптора Минаввар Рзаевой. Сегодня этот монумент находится в парке Ататюрка, недалеко от станции метро «Гянджлик». За десятилетия название этой локации стало нарицательным: практически каждый бакинец, объясняя дорогу или обозначая место жительства, использует ориентир «около памятника Айне Султановой». Память о супругах сохраняется и в архитектуре города: в здании, где они когда-то проживали, ныне располагается посольство Исламской Республики Иран, а на его фасаде установлена мемориальная доска.

Тем не менее, в современном независимом Азербайджане советское прошлое Айны Султановой всё чаще становится поводом для острых общественных дискуссий. Многие граждане считают, что памятники, связанные с идеологической пропагандой ушедшей эпохи, должны быть переосмыслены с точки зрения ценностей суверенной государственности.

В частности, с резонансным призывом выступил доктор философии по истории Эльнур Наджиев. Ученый заявил, что объекты, символизирующие советскую идеологию, наносят ущерб национальному самосознанию и ослабляют патриотический дух, в связи с чем их необходимо демонтировать. В качестве конкретного шага историк предложил снести памятник Айне Султановой и ликвидировать сквер её имени. Вместо этого Наджиев считает необходимым увековечить на данном месте память одного из отцов-основателей Азербайджанской Демократической Республики (АДР), министра иностранных дел и председателя парламента АДР Алимардан бека Топчибашева, разбив в его честь парк и установив монумент.

Масла в огонь этих дискуссий подливают и обнародованные архивные материалы о сталинских репрессиях, согласно которым Айна Султанова лично принимала участие в жестоких допросах и истязаниях великого азербайджанского поэта Микаила Мушфига. В одном из леденящих душу документов сталинской эпохи описываются пытки в застенках НКВД:

«Мушфиг, которого привели из камеры для подписания показаний, отвергает все обвинения. В этот момент конвоир вызывает врача, ожидавшего снаружи. Солдат снимает с его левой ноги носок. Врач подносит клещи и захватывает ими ногтевую пластину. Холодные зубья клещей сомкнулись, и ноготь с мучениями был вырван. Заключенные, допрашиваемые в НКВД, независимо от возраста, не могли выдержать жестоких пыток и были вынуждены признавать свою «вину». Особенную жестокость по отношению к нему проявляла Айна Султанова. Она избивала его мокрой тряпкой, после чего в ее присутствии поэту вырвали ногти на руках и ногах. Позже его на двое суток поместили в специальную камеру-колодец, где он по пояс находился в воде с крысами. После двух бессонных ночей в одиночной камере на пол насыпали осколки стекла и заставили его ходить по ним босиком».

Именно из-за этих открывшихся исторических фактов многие представители современной интеллигенции и общественности Азербайджана категорически настаивают на том, что памятник Айне Султановой должен быть немедленно демонтирован, а улица, названная в её честь, - переименована.

Интересно, дорогие читатели, а что думаете по этому поводу вы? Стоит ли сносить памятники советской эпохи, ставшие частью городского ландшафта, или историческая справедливость требует их окончательного демонтажа?

Фото и видео: Надир Ибрагимли

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