Результаты социологического исследования, обнародованные Агентством по развитию медиа Азербайджанской Республики (MEDİA), зафиксировали беспрецедентный уровень консолидации азербайджанского общества вокруг государственной власти.

Опубликованные цифры и аналитические выводы отражают не просто сиюминутные электоральные настроения, а фундаментальный общественный консенсус, сформировавшийся в стране за последние годы. Согласно данным отчета, уровень доверия респондентов к президенту Ильхаму Алиеву достиг отметки в 87,7 процента, что является одним из самых высоких показателей политической легитимности в современной мировой практике. При этом 93,6 процента опрошенных граждан Азербайджана оценивают деятельность главы государства сугубо положительно, а 81,9 процента респондентов называют его абсолютно безальтернативным политическим лидером страны. В условиях глубокой трансформации глобальной архитектуры безопасности и нарастания турбулентности на международной арене эти показатели демонстрируют ментальную и политическую зрелость азербайджанского социума, сделавшего осознанный выбор в пользу стабильности и сильной президентской власти.

Феномен столь масштабной общественной поддержки уходит корнями в глубинное понимание гражданами характера и векторов проводимого государственного курса. Ключевой причиной высоких рейтингов доверия является мудрая, взвешенная и глубоко дальновидная внутренняя и внешняя политика президента Ильхама Алиева. Общественное мнение четко фиксирует, что в основе каждого государственного решения лежит принцип безусловного приоритета национальных интересов Азербайджана, которые глава государства ставит превыше любых конъюнктурных соображений и внешнего давления. Граждане видят в своем лидере бескомпромиссного защитника суверенитета, способного решительно, последовательно и принципиально отстаивать позиции республики как на двусторонних переговорах, так и на крупнейших международных площадках. Эта бескомпромиссность в защите рубежей и прав азербайджанского народа сформировала у населения прочное чувство защищенности и уверенности в завтрашнем дне, что напрямую конвертировалось в электоральные показатели.

Важнейшим фактором устойчивости существующей политической системы является то, что Ильхам Алиев как лидер черпает свою силу и легитимность непосредственно в самом народе, опираясь на его волю и историческую память. Социологический срез наглядно демонстрирует взаимный характер этого доверия: президент строит государственную стратегию, исходя из коренных чаяний и запросов общества, выступая прямым выразителем народной воли, а граждане отвечают на это абсолютной взаимностью и всеобъемлющей поддержкой. В азербайджанской политической культуре сформировался уникальный симбиоз власти и общества, где колоссальное доверие населения выступает главным ресурсом для проведения сложнейших государственных реформ. Этот фактор полностью исключает возможность дестабилизации ситуации извне, так как внутренняя монолитность государства базируется на прочном фундаменте народного согласия.

Не меньшее значение в структуре общественного мнения имеет сам масштаб личности Ильхама Алиева и его уникальные качества как решительного, харизматичного и сильного лидера. В глазах граждан и международного сообщества он олицетворяет собой государственного деятеля новой формации, обладающего стратегическим видением и способностью принимать жесткие, но необходимые решения в переломные моменты истории. Этот высокий авторитет давно вышел за географические рамки Южного Кавказа. Президент Азербайджана воспринимается на глобальном уровне как сильный, решительный лидер, чье слово имеет реальный вес в мировой геополитике. Уважение, с которым к главе Азербайджана относятся ведущие мировые лидеры, вызывает у граждан чувство национальной гордости, укрепляя их веру в правильность выбранного государственного вектора.

Внутренний базис этого успеха опирается на всестороннее и динамичное развитие Азербайджанской Республики, которая за последние десятилетия совершила мощный экономический рывок. Страна полностью избавилась от внешней финансовой зависимости, превратившись в экономически самодостаточное государство с диверсифицированными ресурсами, развитой инфраструктурой и мощным промышленным потенциалом. Параллельно с экономическим суверенитетом шло планомерное и системное строительство современных Вооруженных сил, которые по уровню технического оснащения, боевой подготовки и морального духа вошли в число лучших армий мира. Опросы MEDİA подтверждают, что граждане высоко оценивают эту самодостаточность, понимая, что без сильной экономики и мощного оборонного щита невозможно гарантировать независимость государства в современном мире.

Глобальным и историческим итогом этой многолетней работы стала триумфальная победа в 44-дневной Отечественной войне, приведшая к полному восстановлению территориальной целостности и абсолютного суверенитета Азербайджана на всей его международно признанной территории. Это событие стало поворотным моментом в истории азербайджанского народа, окончательно ликвидировавшим тридцатилетнюю несправедливость и травму оккупации. Эта историческая миссия навсегда закрепила имя Ильхама Алиева среди величайших деятелей Азербайджана.

Именно ликвидация карабахского узла и освобождение родных земель стали главным триггером для формирования тех 81,9 процента граждан, которые сегодня называют действующего президента единственным и безальтернативным лидером нации, способным вести страну вперед.

Особое значение имеет и то, что после восстановления территориальной целостности именно Азербайджан выступил автором новой мирной повестки на Южном Кавказе. Именно Баку инициировал обсуждение принципов долгосрочного мира, взаимного признания территориальной целостности и формирования устойчивой системы региональной безопасности. Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что завершение многолетнего конфликта с Арменией должно открыть этап стабильности, экономического сотрудничества и развития всего региона. В условиях, когда многие государства продолжают существовать в логике геополитического противостояния, Азербайджан под руководством Ильхама Алиева демонстрирует подход, основанный на прагматизме, международном праве и стремлении к устойчивому миру. Реализация крупных энергетических, транспортных, логистических проектов, развитие региональных коммуникаций и укрепление взаимосвязанности Южного Кавказа напрямую зависят именно от сохранения мира и предсказуемости. Тем самым Азербайджан сегодня позиционирует себя не только как государство, восстановившее свой суверенитет, но и как ключевой гарант долгосрочной стабильности и безопасности в регионе.

Азербайджан таким образом закрепил за собой статус неоспоримого лидера и ведущего государства Южного Кавказа. Сегодня Баку проводит абсолютно независимую внешнюю политику, имеет веское и авторитетное слово на глобальном уровне и занимает принципиальную, твердую позицию по всем ключевым вопросам международной повестки. Высокий международный авторитет республики позволяет ей успешно реализовывать масштабные трансрегиональные энергетические и транспортные проекты, выступая ключевым мостом между Востоком и Западом. Общество видит, что с Азербайджаном считаются, его интересы уважают, а попытки внешнего давления неизменно терпят крах о твердую позицию руководства страны.

В эпоху, когда планету сотрясают масштабные геополитические кризисы, вооруженные конфликты, гражданские противостояния и экономические потрясения, Азербайджан остается островком стабильности и безопасности. Обеспечение мира, правопорядка и межнационального согласия на самом высоком уровне внутри страны - это прямое достижение государственной модели Ильхама Алиева.

Граждане Азербайджана остро чувствуют этот контраст на фоне тревожных мировых новостей и высоко ценят то, что в их домах царят покой и уверенность в завтрашнем дне.

Итоговые данные исследования Агентства по развитию медиа наглядно доказали, что феноменальный рейтинг президента Ильхама Алиева - это закономерный результат триумфального выполнения всех обещаний, данных народу, и воплощение в жизнь стратегии сильного, независимого и процветающего государства.