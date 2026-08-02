Легендарный Джеки Чан прибыл в Баку для съемок «Доспехов Бога 4»

Легендарный актер Джеки Чан прибыл в Баку для начала съемок международного блокбастера «Доспехи Бога 4», которые пройдут в столице Азербайджана.

Легендарный актер официально приземлился в Баку, где проведет около 10 дней.

Как сообщалось ранее, съемочная группа выбрала для работы над фильмом самые живописные места города. В объективы камер попадут Ичеришехер, Нагорный парк, Бакинский фуникулер, Зеленый театр и Площадь фонтанов. Напомним, премьера долгожданной картины, где Чан вернется к культовой роли искателя приключений по прозвищу «Азиатский ястреб», запланирована на 2027 год.