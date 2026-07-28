«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сезонные изменения и погодные условия остаются одними из главных факторов, влияющих на цены на сельскохозяйственную продукцию.

Неблагоприятные погодные условия и снижение урожайности в этом году привели к тому, что цены на плодоовощном рынке оказались выше по сравнению с прошлыми годами. Сокращение предложения сказалось и на ассортименте товаров. В результате наблюдается ощутимый рост цен на некоторые виды фруктов и овощей.

Редакция 1news.az изучила цены на рынке «8-й км» в Низаминском районе, а также узнала мнение продавцов и покупателей о сложившейся ситуации.

Продавцы отмечают, что большое количество осадков повлияло на объемы поступающей на рынок продукции. По их словам, сокращение урожая и рост логистических расходов привели к удорожанию некоторых видов сельхозпродукции. Тем не менее спрос на сезонные фрукты и овощи сохраняется.

Также торговцы рассказали о существенном росте цен на арбузы по сравнению с прошлым годом. Они подчеркнули, что в этом году цена на арбуз не опускается ниже 80–90 гяпиков за килограмм. По словам одного из продавцов, в супермаркетах можно найти арбузы дешевле, чем на рынке.

Покупатели, в свою очередь, отзываются о ценах как о высоких. По их словам, подорожание ряда продуктов отчетливо ощущается при ежедневных покупках. При этом потребители понимают, что скачок цен связан с погодными условиями и сезонными факторами.

В настоящее время формирование цен на рынках обусловлено погодой, уровнем урожайности и транспортными расходами. Покупатели же при выборе стараются ориентироваться на баланс цены и качества.

Средние розничные цены на рынках на данный момент:

Фрукты и ягоды:

Килограмм малины предлагается по 6–7 манатов, красная смородина — по 5–6 манатов, а черная смородина — по 8–9 манатов. Цена на клубнику варьируется от 2 до 2,5 маната, ежевика стоит 3,5–4 маната, а кизил — 2,5–3 маната.

Тёрн продается по 50 гяпиков – 1 манату, яблоки и груши — от 50 гяпиков до 2 манатов, персики — от 50 гяпиков до 5 манатов. Килограмм импортной вишни стоит 4 маната, черешни — 6–10 манатов, а винограда — 1–2 маната.

Овощи:

Килограмм помидоров на рынках стоит от 70 гяпиков до 1,50 маната, огурцов — от 80 гяпиков до 1 маната. Один початок кукурузы обойдется в 30–40 гяпиков, килограмм баклажанов — в 80 гяпиков – 1 манат, а картофеля — в 70 гяпиков – 1 манат.

Килограмм репчатого лука продается по 35–40 гяпиков, а пучок зелени — по 20 гяпиков.

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