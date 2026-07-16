 «Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
1news TV

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Фаига Мамедова11:10 - Сегодня
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Представьте, что пешеходный путь, соединяющий крупный поселок с железнодорожной станцией, находится в абсолютно непригодном состоянии.

К сожалению, именно такую плачевную картину сегодня можно наблюдать на мосту в поселке Бакиханова.

В нашу редакцию поступило вызывающее серьезную обеспокоенность обращение от жителей улицы Эльшана Мехдиева в поселке Бакиханова. Граждане жалуются на аварийное состояние старого моста на этой улице. По словам жителей, в самой конструкции этого инфраструктурного объекта образовались глубокие трещины и пробоины, а железные ограждения на нем расшатались. Держаться за них крайне опасно для пешеходов.

Тротуар по краям моста, предназначенный для пешеходов, чрезвычайно узок. Установленные прямо на нем фонарные столбы еще сильнее ограничивают пространство для движения. В результате, хотя этим мостом вынуждены пользоваться абсолютно все - от мала до велика, для мам с детскими колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья проход здесь становится практически невозможным. Из-за критического сужения пешеходной зоны люди вынуждены выходить на проезжую часть, что создает дополнительный риск дорожно-транспортных происшествий.

Некоторые жители, лишенные возможности безопасно пользоваться мостом, видят выход в еще более опасном шаге: они ломают ограждения вдоль железнодорожных путей и переходят дорогу прямо по рельсам, подвергая свою жизнь смертельной опасности. По словам местных жителей, на данном участке уже неоднократно возникал риск трагических происшествий, связанных с наездом поездов.

Граждане просят профильные структуры провести капитальный ремонт моста, а также создать альтернативные переходы для безопасности пешеходов.

В свою очередь, мы обратились по данному вопросу в Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

На наш запрос ответил руководитель пресс-службы агентства Анар Наджафли.

По словам Анара Наджафли, специалисты агентства уже провели осмотр моста и дали первичную оценку. В целях более детального изучения текущего состояния, в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, было подготовлено и представлено профильным инстанциям предложение о проведении полноценной технической экспертизы объекта. На основе результатов этой экспертизы будут определены конкретные меры, которые необходимо принять на мосту согласно действующим нормам и правилам, после чего будет принято соответствующее решение.

Затем мы обратились по этому вопросу в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ADY).

На наш запрос ответил руководитель пресс-службы ведомства Бахтияр Гаджиев.

«ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ADY) принимает систематические меры для обеспечения безопасности движения. Одной из таких мер является ограждение охранных зон, особенно на густонаселенных территориях, через которые проходят поезда. Цель заключается в том, чтобы предотвратить переход пешеходов через железнодорожные пути в не предназначенных для этого местах и тем самым обеспечить их безопасность», - отметил Б. Гаджиев.

Он также с сожалением отметил, что на маршруте Абшеронской кольцевой железной дороги охранная зона поездов наиболее сильно застроена незаконными постройками, поскольку это зона плотной жилой застройки. И хотя АЖД установили заграждения на многих участках Абшеронской кольцевой ветки, к сожалению, их часто ломают.

«Согласно законодательству, пересекать железнодорожные пути разрешается исключительно в специально установленных местах - на оборудованных переходах. Это правило распространяется как на пешеходов, так и на водителей. Даже пользуясь оборудованным переходом, необходимо обязательно посмотреть направо и налево и продолжать движение только убедившись в отсутствии приближающегося поезда. В противном случае столкновения, увы, становятся неизбежными», - заявил руководитель пресс-службы ведомства.

Как сообщил Б.Гаджиев, важно понимать, что поезд не может мгновенно маневрировать, а возможности машиниста быстро остановить состав крайне ограничены. Тормозной путь поезда может составлять несколько сотен метров, и, учитывая все эти факторы, пассажиры, пешеходы и водители обязаны строго соблюдать правила безопасности: «Кроме того, демонтаж защитных ограждений - это крайне опасные действия, ставящие под угрозу человеческие жизни. Мы даже сталкиваемся с фактами, когда на некоторых участках ограждения срезают прямо под надземными переходами, чтобы обустроить там незаконные лазейки».

Как отметил он, в целях профилактики АЖД на регулярной основе проводит обучающие тренинги для учащихся школ, расположенных вблизи железных дорог. Также постоянно организуются просветительские мероприятия с жителями близлежащих населенных пунктов. Железнодорожники призывают владельцев скота и фермеров не оставлять животных без присмотра, регулярно проводя с ними разъяснительные беседы. К сожалению, подобные инциденты чаще всего фиксируются именно на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии: «Примерно в 200 метрах от указанной территории находится станция Бакиханов. Там функционирует надземный пешеходный переход, которым пассажиры могут спокойно и комфортно пользоваться. На данный момент строительство дополнительного перехода вблизи этой территории не планируется».

Мы же, в свою очередь, надеемся, что профильные ведомства в скором времени найдут положительное решение этой проблемы. Ведь речь идет о безопасности и жизни сотен людей. Будем надеяться, что необходимые шаги будут предприняты в кратчайшие сроки, до того, как произойдет какой-либо несчастный случай или авария, и граждане смогут комфортно и в полной безопасности пользоваться созданной для них инфраструктурой.

Поделиться:
651

Актуально

Мнение

Азербайджан на мировом энергорынке: ответ на новые вызовы глобальной энергетики

Общество

FLYONE начала выполнение регулярных рейсов по направлению Кишинёв

Общество

Азербайджанских моряков призвали избегать рейсов в районы боевых действий

Общество

В Азербайджане прогнозируют до 38 градусов жары

1news TV

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Последние новости

FLYONE начала выполнение регулярных рейсов по направлению Кишинёв

Сегодня, 14:30

Казахстан и Китай подписали более 70 соглашений на $15 млрд

Сегодня, 14:28

Азербайджанских моряков призвали избегать рейсов в районы боевых действий

Сегодня, 14:25

Россия и Украина провели обмен телами военнослужащих

Сегодня, 14:23

В Турции заявили, что работа по вопросу С-400 продолжается

Сегодня, 14:20

Азербайджан на мировом энергорынке: ответ на новые вызовы глобальной энергетики

Сегодня, 14:17

На территории мавзолея, где похоронен Али Хаменеи, вспыхнул пожар - ВИДЕО

Сегодня, 14:10

В Азербайджане прогнозируют до 38 градусов жары

Сегодня, 14:02

Федерация дзюдо Азербайджана наказала Хидаята Гейдарова за проблемы с весом

Сегодня, 13:48

«Араратцемент» Царукяна передали в управление Армении

Сегодня, 13:43

«Это был бесценный опыт»: волонтеры Шушинского Глобального медиафорума поделились впечатлениями

Сегодня, 13:40

Премьером Украины назначили Сергея Корецкого

Сегодня, 13:36

Али Асадов встретился с Премьер-министром Палестины

Сегодня, 13:25

«Таких друзей почти не осталось»: Почему в Израиле решили остановить голосование по «геноциду армян» - ИНТЕРВЬЮ

Сегодня, 13:20

Турция возглавит морские гарантии для Украины

Сегодня, 13:12

Определены школы Баку, где будет внедрена новая модель профильного обучения - СПИСОК

Сегодня, 12:50

Зачем, помимо TRIPP, создана компания TRIPP+? Поясняет Мирзоян

Сегодня, 12:35

Названа причина массовых отравлений на поминках в Гяндже и Самухе - ФОТО

Сегодня, 12:32

Кабмин Армении одобрил рамочное соглашение по TRIPP

Сегодня, 12:30

Хакан Фидан призвал Россию и Украину не допустить эскалации в Черном море

Сегодня, 12:28
Все новости
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Представьте, что пешеходный путь, соединяющий крупный поселок с железнодорожной станцией, находится в абсолютно непригодном состоянии. К сожалению, именно такую плачевную картинуСегодня, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00