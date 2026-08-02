Задержана еще одна тиктокерша: ее направили в психиатрическую больницу - ВИДЕО

Как сообщает ряд азербайджанских СМИ, сотрудники полиции задержали тиктокершу и начинающую певицу Гюнеш, известную в социальных сетях под псевдонимом «Девушка со змеей» («İlanlı qız»).

По имеющейся информации, поводом стали ее публикации в социальных сетях. В частности, по сообщению СМИ, внимание правоохранительных органов привлекли «ее неадекватное поведение, а также видеоролики и фотографии с откровенным внешним видом».

Сообщается, что в рамках проводимых мероприятий девушку направили в одну из психиатрических больниц для обследования и оценки состояния здоровья. О каких-либо уголовных или административных обвинениях в отношении нее не сообщается.