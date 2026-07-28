AFB Bank, Yelo Bank и AccessBank: новая тройка возглавила антирейтинг Центробанка в июне

Центральный банк Азербайджана опубликовал индекс жалоб банковских клиентов за июнь 2026 года.

Отчёт снова пришлось ждать чуть дольше обычного, однако данные оказались интереснее, чем ожидалось. Верхнюю часть таблицы образовала непривычная комбинация: AFB Bank, впервые за весь период наблюдений возглавивший антирейтинг, Yelo Bank, поднявшийся на второе место с максимальным для себя индексом с декабря 2025 года, и AccessBank, второй месяц подряд удерживающий третью строчку с одним и тем же показателем — 1,99.

AFB Bank: пауза оказалась далеко не победой

Месяц назад, комментируя возвращение AFB Bank в таблицу после «нулевого» апреля, мы назвали его апрельское исчезновение «статистической паузой, а не переломом». Июнь подтвердил этот вывод с избытком: банк не просто вернулся — он возглавил антирейтинг с индексом 2,27. Ещё в апреле на AFB Bank не поступило ни одной жалобы регулятору — а два месяца спустя перед нами антилидер сектора. От нуля жалоб до первого места — за два месяца.

Для AFB Bank это первое антилидерство за все 19 месяцев наблюдений: до сих пор его максимальным «достижением» было 2-е место в январе 2026 года с индексом 3,83. Таким образом, с января 2025 года на вершине антирейтинга успели побывать семь разных банков: Yapı Kredi, Bank BTB, TuranBank, Yelo Bank, Expressbank, Bank Avrasiya — и теперь AFB Bank.

Примечательна и другая деталь. Нынешнее исчезновение из списка — уже третье для AFB Bank за период наблюдений: банк пропадал из таблицы в мае–июне 2025 года, затем в августе–сентябре, затем в апреле 2026-го. Но если из первых двух «пауз» он возвращался в середину таблицы (5-е место в июле, 8-е в октябре), то нынешнее возвращение закончилось вершиной. Мерцающий режим присутствия — то ноль жалоб, то верхние строчки — сам по себе необычная траектория, и апрельский ноль на этом фоне выглядит всё менее случайным.

Июньское антилидерство, впрочем, не выглядит неожиданностью для читателей нашего апрельского исследования «AFB Bank: диагноз и 3 сценария будущего "банка-эксперимента"». Напомним ключевое: в 2025 году банк совершил «кредитный спринт», нарастив кредитный портфель на 59,8% — при росте сектора в целом на 2–3%, — и скачок индекса жалоб на рубеже года мы связывали именно с агрессивным наращиванием клиентской базы без соразмерных инвестиций в сервисную инфраструктуру. Среднее значение индекса AFB Bank за 2025 год составляло 1,49 — июньские 2,27 в полтора раза выше. Поток обращений, непропорциональный масштабу банка, — это цена спринта, и июньская таблица показывает, что счёт ещё не оплачен.

Напомним постоянную оговорку регулятора: индекс жалоб не создаёт угрозы финансовой устойчивости или деятельности банков. Но вопрос к AFB Bank по итогам июня формулируется просто: была ли апрельская тишина результатом работы с клиентами — или просто затишьем перед очередным всплеском? Пока данные говорят в пользу второго.

Yelo Bank: «тихий постоялец», дошедший до второго места

В майском обзоре мы писали о Yelo Bank как о «тихом постояльце» верхних строчек, который методично избегает первых полос, не покидая верхней части таблицы. В июне тихая серия едва не закончилась громко: 2-е место с индексом 2,06 — максимальным для банка с декабря 2025 года.

Есть в этом и календарная рифма: ровно год назад, в июне 2025-го, Yelo Bank возглавлял антирейтинг с индексом 3,75 — своим максимумом за весь период наблюдений. Тогда банк сумел откатиться в середину таблицы за пару месяцев. Нынешняя траектория — 3-е, 5-е, 4-е, 2-е места с марта по июнь — рисует не всплеск, а методичное восхождение, и это тревожнее разовых рекордов.

AccessBank: качели остановились. Наверху

Самое странное число июньской таблицы — 1,99 у AccessBank. Не потому, что оно высокое, а потому, что оно в точности, до сотых, повторяет майское. Банк, чьи движения по таблице мы дважды описывали словом «качели» — взлёт на 2-е место в мае 2025-го, спуск в нижнюю половину, новый взлёт на 3-е в мае 2026-го, — впервые застыл. К сожалению для его клиентов, застыл он в верхней трети таблицы: два месяца подряд 3-е место с индексом на волосок от 2,0.

Если всплеск мая ещё можно было списать на разовый сбой, то два идентичных месяца подряд — это уже уровень, а не выброс.

Красная зона опустела — впервые за 19 месяцев

У трёх историй выше есть общий фон — и, возможно, по структурной важности он превосходит каждую из них. В июньской таблице нет ни одного банка в красной зоне — зоне индексов выше среднего по сектору в классификации самого регулятора. Девять банков окрашены жёлтым, восемь — зелёным. Такого не было ни разу за весь период наблюдений: ещё в мае красная зона сжалась до одного банка, теперь она опустела полностью.

Индекс антилидера — 2,27 — второй самый «мягкий» показатель первого места за всю историю мониторинга после апрельских 1,92. Диапазон значений — 0,20–2,65 в мае против 0,21–2,27 в июне. Формально сектор продолжает остывать.

Но у этой медали есть оборотная сторона: вершина таблицы плотная как никогда.

Пятёрку лидеров антирейтинга разделяют всего 0,42 пункта (от 1,85 до 2,27), а в жёлтой зоне — сразу девять банков с индексами от 1,24 до 2,27. Иными словами, у сектора больше нет одного «плохого банка», на фоне которого остальные выглядят благополучно. Есть плотная группа из семи–девяти банков с сопоставимо повышенным уровнем недовольства клиентов — и новая тройка из заголовка лишь возглавляет её, не отрываясь.

Антилидерство без отрыва — хорошая новость для AFB Bank, но не обязательно для сектора.

Bank of Baku: третий месяц роста и личный антирекорд

Тренд, о котором мы предупреждали два месяца подряд, никуда не делся. Bank of Baku показывает третий месяц роста индекса подряд без единой передышки: 1,01 → 1,63 → 1,72 → 1,92 с марта по июнь. Теперь это 4-е место — и, что важнее, личный антирекорд банка за все 19 месяцев наблюдений: прежний максимум (1,91) держался с января 2025 года.

Наша гипотеза прежняя: при масштабах карточной эмиссии Bank of Baku каждый технический сбой и каждое обновление приложения мультиплицируются миллионами пользователей, и «налог на массовость» из разовых платежей превратился в регулярный. Но регулярность — это как раз то, что отличает системную проблему от ситуативной. Если в июле рост продолжится, Bank of Baku станет главным кандидатом на антилидерство второй половины года.

Попутное наблюдение, которое трудно обойти: Bank of Baku и антилидер месяца AFB Bank связаны общим акционером — Хикмет Исмаилов владеет 99,6% AFB Bank и 31,1% Bank of Baku, а нынешний председатель правления AFB Амид Ганбаров пришёл именно из Bank of Baku. В июне два банка одной группы одновременно оказались в первой четвёрке антирейтинга: 1-е и 4-е места. Для группы, делающей ставку на быстрый рост розницы, это неприятная симметрия — и повод для наблюдения в следующих выпусках.

Unibank: отступление на заранее подготовленные позиции

Месяц назад мы писали, что закрепление Unibank на 2-м месте с растущим индексом — «худший из двух вариантов» по сравнению с волатильностью. В июне банк прервал двухмесячную серию вторых мест и опустился на 5-е с индексом 1,85.

Хорошая новость? Лишь отчасти. 5-е место — это «постоянная прописка» Unibank первых месяцев года: именно эту строчку он занимал в январе, феврале и марте. За шесть месяцев 2026 года банк ни разу не опускался ниже 5-й позиции, а его индекс колеблется в узком коридоре 1,64–2,34. Перед нами не разрядка, а возврат к хронике: жалобы продолжают поступать в объёме, непропорциональном масштабу банка, — просто в июне другие банки «обогнали» его в этом сомнительном соревновании.

Bank Respublika: тренд, который, к счастью, не состоялся

Здесь мы обязаны признать: месяц назад, глядя на непрерывный рост индекса Bank Respublika с января (0,61 → 0,88 → 0,93 → 1,11 → 1,48), мы предположили, что летом увидим банк «в числе главных героев антирейтинга». Прогноз не сбылся — и это тот случай, когда ошибке можно только радоваться.

В июне индекс Bank Respublika снизился до 1,04, банк опустился на 12-е место и вернулся в зелёную зону. Серия непрерывного ухудшения, длившаяся с января по май — самая длинная в секторе, — оборвалась. Один месяц ещё не разворот тренда (эта оговорка уже не раз оказывалась в наших обзорах пророческой), но сам факт того, что банк сумел прервать инерцию, — лучший результат месяца среди банков верхней половины таблицы.

Второй план: зигзаг VTB, рекорд Azər-Türk и пятый месяц тишины Avrasiya

Expressbank, майский «первый номер», опустился на 6-е место с индексом 1,51 — против 2,65 месяцем ранее. Это уже четвёртое резкое движение банка за полгода: 3,01 → 2,64 → 1,82 → 2,65 → 1,51. Амплитуда свидетельствует о нестабильности процесса работы с обращениями внутри банка.

Yapı Kredi Bank — 7-е место (1,51), продолжение спуска с апрельской вершиной. Волатильная модель поведения, которую мы описывали неоднократно, отрабатывается в полном соответствии с прогнозом.

Bank VTB Azərbaycan продолжает самую странную серию в таблице — строгое чередование взлётов и падений пятый месяц подряд: 11-е место, 17-е, 8-е, 17-е и вот теперь снова 8-е (1,32). При небольшой клиентской базе каждая жалоба заметно двигает индекс, но идеальность зигзага уже заставляет улыбнуться.

Azər-Türk Bank (ATB) — лучшая динамика месяца: 0,39, 16-е место и абсолютный минимум банка за все 19 месяцев наблюдений (прежний — 0,56 в июне 2025-го). После февральско-мартовского всплеска банк улучшает показатель третий месяц подряд, и версия о том, что новая команда управленцев всерьёз занялась работой с обращениями, получает всё больше подтверждений.

Bank Avrasiya отсутствует в таблице пятый месяц подряд — после рекордных январских 6,89 на банк не поступило ни одной жалобы. Новых вводных нет; ясность, как мы писали, появится после анализа аудированной отчётности за 2025 год, который мы опубликуем в ближайшие дни.

Azərbaycan Sənaye Bankı (ASB), вернувшийся в таблицу в мае после полугодового отсутствия, в июне снова исчез. Premium Bank, напротив, вернулся — 13-е место (0,83). Ziraat Bank отсутствует второй месяц подряд. Rabitəbank (1,24), Xalq Bank и ABB (по 1,06), Kapital Bank (0,75) и TuranBank (0,40) — без заметных движений.

PAŞA Bank замыкает таблицу с индексом 0,21 и продлевает уникальную серию: 19 месяцев мониторинга — и ни одного выхода из зелёной зоны.

Динамика ключевых банков (март — июнь 2026)

Банк Мар 2026 Апр 2026 Май 2026 Июнь 2026 1. AFB Bank 1,45 (7) — 1,59 (7) 2,27 (1) 2. Yelo Bank 1,80 (3) 1,49 (5) 1,96 (4) 2,06 (2) 3. AccessBank 0,78 (14) 0,87 (12) 1,99 (3) 1,99 (3) 4. Bank of Baku 1,01 (10) 1,63 (4) 1,72 (6) 1,92 (4) 5. Unibank 1,64 (5) 1,88 (2) 2,01 (2) 1,85 (5) 6. Expressbank 2,64 (1) 1,82 (3) 2,65 (1) 1,51 (6) 7. Yapı Kredi Bank — 1,92 (1) 1,75 (5) 1,51 (7) 8. Bank VTB Azərbaycan 0,41 (17) 1,10 (8) 0,20 (17) 1,32 (8) 9. Bank Respublika 0,93 (12) 1,11 (7) 1,48 (8) 1,04 (12) 10. Azər-Türk Bank 2,16 (2) 1,07 (9) 1,04 (11) 0,39 (16) 11. Bank Avrasiya — — — — 12. PAŞA Bank 0,65 (15) 0,52 (15) 0,43 (14) 0,21 (17)

«—» означает отсутствие в рейтинге (ноль жалоб за месяц). В скобках — позиция в рейтинге.

Что дальше

Июнь оставил сектор в непривычной конфигурации: красная зона пуста, экстремальных индексов нет, но жёлтая середина плотна как никогда — девять банков в диапазоне 1,24–2,27. Именно здесь будут решаться сюжеты второй половины года: удержится ли AFB Bank на вершине или снова «мигнёт» нулём; продолжит ли Bank of Baku переписывать личные рекорды; разморозятся ли качели AccessBank; окажется ли отступление Unibank на 5-е место передышкой или началом снижения. И главный структурный вопрос: вернётся ли красная зона — или сектор действительно выходит на новый, более ровный уровень.

First News Intelligence Unit продолжит ежемесячный мониторинг индекса жалоб, уделяя особое внимание банкам, занимающим верхние строчки антирейтинга. Мы убеждены, что качество работы с клиентскими обращениями — это не только вопрос репутации, но и индикатор зрелости банковского бизнеса.

First News Intelligence Unit (FNIU) — аналитическое подразделение редакции 1news.az, специализирующееся на исследованиях финансового сектора и экономики Азербайджана.

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AFB Bank, Yelo Bank and AccessBank: a new trio tops the Central Bank’s anti-ranking in June

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir