Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Как сообщалось ранее, согласно предложенным в Азербайджане новым правилам регулирования, планируется ограничить регистрацию и создание личных аккаунтов в социальных сетях для лиц младше 16 лет.

Редакция 1news.az провела опрос по данной теме среди жителей столицы.

Согласно результатам опроса, большинство респондентов заявили, что поддерживают эту инициативу и считают данное ограничение целесообразным с точки зрения безопасности детей.

Представляем вашему вниманию видеоматериал данного опроса: