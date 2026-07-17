В Бакинском метро установили еще шесть современных вентиляционных установок - ФОТО

В рамках мероприятий по повышению качества обслуживания и уровня удовлетворенности пассажиров, реализуемых ЗАО «Бакинский метрополитен», входящим в состав AZCON Holding, в текущем году на станциях и в тоннелях установлено еще шесть современных высокомощных вентиляционных установок.

Новое оборудование уже введено в эксплуатацию на станциях «Халглар достлугу» и «Ахмедлы», а также на перегонах «Ахмедлы - Ази Асланов», «Кёроглу - Гара Гараев», «Гара Гараев - Нефтчиляр», «Нефтчиляр - Халглар достлугу» и «Халглар достлугу - Ахмедлы».

Новые вентиляционные установки изготовлены с учетом климатических особенностей Баку и геологических условий, в которых эксплуатируется метрополитен. Помимо снижения затрат на техническое обслуживание и экономии электроэнергии, по сравнению с оборудованием предыдущего поколения они обеспечивают станции и тоннели в 2–3 раза большим объемом свежего воздуха. Работа вентиляторов централизованно регулируется диспетчером в соответствии с утвержденным графиком.

Проведенный мониторинг показал, что установка новых вентиляционных систем способствует снижению температуры на станциях, а также улучшает подачу свежего воздуха в станции и тоннели.

С начала 2026 года в вентиляционных шахтах метрополитена были заменены 358 шумоглушителей. Кроме того, в ряде шахт для обеспечения естественной вентиляции установлена система демпферов. На следующем этапе планируется заменить еще пять вентиляционных установок, установить пять демпферов и обновить 354 шумоглушителя.

В настоящее время на станциях и в тоннелях Бакинского метрополитена эксплуатируются в общей сложности 123 вентилятора. Из них 113 уже являются современными, а оставшиеся 10 планируется поэтапно заменить новыми аналогами.

Работы по модернизации Бакинского метрополитена продолжаются с целью повышения комфорта и обеспечения безопасности пассажиров.