Мехрибан Алиева выразила соболезнования в связи с кончиной Народного поэта Наримана Гасанзаде

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в социальных сетях, в которой выразила глубокие соболезнования в связи со смертью выдающегося представителя национальной литературы, Народного поэта Наримана Гасанзаде.

В публикации Первой леди отмечается: «Ушел из жизни Нариман Гасанзаде. Я сохраню память о нем не только как о большом Мастере, народном поэте, но прежде всего как о светлом, добром, отзывчивом, душевном Человеке с большой буквы. Да упокоит Аллах его душу».