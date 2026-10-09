Прокуратура Аргентины потребовала до 12 лет тюрьмы для врачей по делу о смерти Марадоны

Прокуратура Аргентины потребовала приговорить к тюремным срокам до 12 лет медицинских работников, которые ухаживали за легендарным футболистом Диего Марадоной перед его смертью.

Обвинение считает, что медицинская команда действовала хаотично и не обеспечила пациенту должный уход, сообщает Al Jazeera.

Семь медицинских специалистов находятся под судом с апреля 2026 года в связи со смертью Марадоны, который скончался 25 ноября 2020 года во время восстановления после операции по удалению тромба в головном мозге. Среди обвиняемых — личный врач футболиста Леопольдо Лукке, психиатр, психолог, медсёстры и координаторы медицинской помощи. Их обвиняют в грубых нарушениях при оказании медицинской помощи. Все фигуранты отрицают свою вину.

В ходе заключительной речи прокурор Патрисио Феррари заявил, что «хаотичная организация» работы медицинской команды оставила больного Марадону «в беспомощном состоянии, фактически бросив его на произвол судьбы».

По словам обвинителя, медицинские работники «нарушили свои обязанности и не выполнили всё, что должны были сделать».

Наиболее суровое наказание прокуратура запросила для личного врача Марадоны Леопольдо Лукке — 12 лет лишения свободы. Для остальных медицинских работников обвинение потребовало сроки от четырёх до 10 лет.