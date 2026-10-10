Президент утвердил новый состав комиссии по границе с Грузией
Президент Ильхам Алиев утвердил новый состав Государственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Азербайджаном и Грузией.
Как сообщает 1news.az, глава государства подписал соответствующее распоряжение.
Согласно документу, комиссию возглавит заместитель министра иностранных дел Азербайджана. Заместителем председателя комиссии назначен заместитель начальника Государственной пограничной службы.
В состав комиссии также вошли:
• заместитель министра экологии и природных ресурсов;
• заместитель министра внутренних дел;
• заместитель начальника Службы государственной безопасности;
• заместитель председателя Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана;
• главы ИВ Агстафинского, Балакенского, Гахского, Газахского, Самухского, Товузского и Загатальского районов;
• заместитель начальника Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики;
• начальник Главного оперативного управления Министерства обороны;
• начальник Главного управления законодательства Министерства юстиции;
• председатель Агентства геодезии и картографии при Министерстве экологии и природных ресурсов;
• заместитель председателя правления публичного юридического лица «Государственный кадастр и реестр недвижимости», подведомственного Государственной службе по имущественным вопросам при Министерстве экономики.