Индонезия намерена инвестировать в энергетику Азербайджана и восстановление Карабаха

Индонезия планирует обсудить с Азербайджаном возможности совместных инвестиций в энергетический сектор, развитие новых инновационных направлений и сотрудничество в восстановлении Карабаха.

Об этом в субботу заявил журналистам посол Индонезии в Азербайджане Берлиан Хелми на мероприятии по продвижению пенчак силат (традиционного боевого искусства Индонезии) в Баку, сообщает корреспондент Trend.

По его словам, повестка встреч заместителя министра иностранных дел Индонезии с азербайджанской стороной будет включать три направления: политические консультации и разработку политического курса, экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество, а также социально-культурные вопросы.

Кроме того, в ходе встреч с заместителем министра инвестиций Индонезии планируется обсудить четыре направления сотрудничества.

"Первое - изучение возможностей совместных инвестиций в энергетический сектор. Второе - изучение новых инновационных направлений для устойчивого развития. Третье - изучение проектов в сельскохозяйственном секторе, связанных с продовольственной безопасностью. И четвертое - наше участие в восстановлении Карабаха", - отметил посол.

Он добавил, что индонезийские компании готовы сотрудничать с азербайджанскими компаниями в рамках проектов по восстановлению Карабаха.

По словам Хелми, заместитель министра ожидает согласования графика встреч с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.