Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф позвонил президенту Ильхаму Алиеву.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Азербайджана.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение развитием отношений дружбы, братства и стратегического партнерства между Азербайджаном и Пакистаном, отмечена роль регулярных встреч и консультаций на высоком уровне в дальнейшем укреплении двусторонних связей.

Премьер-министр Шахбаз Шариф еще раз подчеркнул, что народ Пакистана питает глубокое уважение и почтение к президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу.

Во время беседы была отмечена важность того, чтобы существующие высокое качество и уровень отношений в политической сфере сопровождались расширением сотрудничества в экономической, торговой и инвестиционной областях.



Премьер-министр Пакистана выразил удовлетворение деятельностью центра услуг, созданного в Исламабаде на основе азербайджанской модели «ASAN xidmət», и попросил азербайджанскую сторону оказать поддержку для применения этого опыта и в других регионах Пакистана.

Президент Ильхам Алиев выразил согласие на оказание необходимой поддержки в этом направлении.

Премьер-министр Пакистана поблагодарил главу нашего государства за это и расценил данную поддержку Азербайджана как очередной яркий пример дружбы и солидарности между нашими странами.

В ходе телефонного разговора были высоко оценены дипломатические усилия, приложенные Пакистаном в последнее время в направлении продвижения диалога, посредничества и снижения напряженности на региональном и международном уровнях.



Глава нашего государства и премьер-министр Пакистана обменялись мнениями по вопросам двусторонней и многосторонней повестки дня, а также по региональной и международной обстановке.