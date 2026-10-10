Рамзан Кадыров вновь выразил соболезнования в связи с крушением самолёта Баку–Грозный

«В связи с крушением самолета, следовавшего по маршруту Баку – Грозный в декабре 2024 года, я хочу еще раз от себя лично и от имени всего чеченского народа выразить глубокие соболезнования. Это наша общая скорбь».



Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил глава Чеченской Республики Российской Федерации Рамзан Кадыров на встрече с президентом Ильхамом Алиевым в Баку.

«Мы искренне разделяем горе братского азербайджанского народа и молимся за души всех погибших», — отметил он.

Напомним, что пассажирский самолёт AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, 25 декабря 2024 г. потерпел крушение в городе Актау. В результате трагедии погибли 38 человек, ещё 29 получили ранения.