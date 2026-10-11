Зеленский отказался выполнять требование Трампа - ВИДЕО

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов остановить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам при условии прекращения Россией атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Об этом он сказал в своем видеообращении, комментируя требование президента США Дональда Трампа прекратить удары по российским НПЗ.

«Украина будет готова остановить удары по российским НПЗ, если Россия прекратит наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Любые деэскалационные шаги должны быть взаимными и с реальными гарантиями», — сказал Зеленский.

Таким образом, Киев связал прекращение ударов по российской нефтяной инфраструктуре с аналогичным прекращением атак на энергетические объекты Украины.