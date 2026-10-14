Президент: Для безопасного осуществления Великого возвращения от мин очищено более 300 тысяч гектаров территории

Победа, одержанная в 44-дневной Отечественной войне, заложила основу нового этапа созидания и развития Карабаха и Восточного Зангезура.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эти мысли нашли отражение в обращении президента Ильхама Алиева участникам 6-й Азербайджанской международной выставки «Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха» – «Rebuild Garabagh».

«В рамках «I Государственной программы Великого возвращения» наши города и села строятся заново, обеспечивается безопасное возвращение соотечественников в родные края. Азербайджан осуществляет эти работы за счет собственных финансовых возможностей. К настоящему времени на восстановление и реконструкцию из государственного бюджета выделено 25,5 миллиарда манатов.

Для безопасного осуществления Великого возвращения более 300 тысяч гектаров территории очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов, в 47 населенных пунктов вернулись свыше 40 тысяч человек. На освобожденных от оккупации территориях в настоящее время проживают, учатся и осуществляют деятельность около 100 тысяч человек», — отмечается в обращении.