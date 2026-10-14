Ильхам Алиев встретился с президентом Таджикистана

14 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Эмомали Рахмон выразил главе государства признательность за приглашение на Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и гостеприимство.

В ходе беседы было выражено удовлетворение дружественными отношениями между двумя странами, состоялся обмен мнениями о возможностях углубления многостороннего сотрудничества.

Были обсуждены вопросы дальнейшего расширения отношений между нашими странами, а также укрепления сотрудничества в рамках региональных и международных организаций.