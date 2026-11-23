Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Как передает 1news.az, в распоряжении говорится:

Руководствуясь пунктом 26 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, на основании статей 12.3 и 40.1 Закона Азербайджанской Республики «О военной обязанности и военной службе» и в целях комплектования Вооруженных сил Азербайджанской Республики личным составом постановляю:

1. С 1 по 30 января 2027 года призвать на срочную действительную военную службу граждан Азербайджанской Республики 2009 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1997-2008 годов рождения, в возрасте до 30 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

2. С 1 по 30 января 2027 года уволить в запас военнослужащих срочной действительной военной службы, прошедших срок службы, предусмотренный в статье 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики «О военной обязанности и военной службе».

3. Кабинету министров Азербайджанской Республики принять предусмотренные законодательством меры для исполнения настоящего Распоряжения.