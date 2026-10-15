Мурата Боза и Демет Оздемир эвакуировали из затопленной студии в Стамбуле - ВИДЕО

Турецкого певца Мурата Боза и актрису Демет Оздемир эвакуировали на лодках из затопленной студии в Стамбуле.

Напомним, что артисты оказались среди сотен человек, заблокированных в здании из-за сильного ливня и наводнения.

Как сообщают турецкие СМИ, инцидент произошел в студии Phoenix в районе Аязага. Из-за сильных осадков уровень воды на прилегающей территории поднялся примерно до двух метров, а в здании отключилось электричество.

По данным издания, вместе с артистами в студии оказались более 200 человек. Мурат Боз обратился за помощью к экстренным службам и сообщил в социальных сетях, что вода продолжает прибывать, а находящиеся внутри люди не могут покинуть здание самостоятельно.

Демет Оздемир также опубликовала обращение, в котором сообщила о повышении уровня воды и попросила о помощи.

Спасательная операция осложнялась сильным течением, из-за которого добраться до здания по суше было невозможно. На место направили спасателей с лодками. В результате операции Мурата Боза, Демет Оздемир и других находившихся в студии людей удалось эвакуировать в безопасное место.

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