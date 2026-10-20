Ильхам Алиев подписал Распоряжение по Гянджинскому мемориальному комплексу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о дополнительных мерах, связанных с деятельностью Гянджинского мемориального комплекса.

В целях обеспечения деятельности Гянджинского мемориального комплекса глава государства постановил создать Гянджинский мемориальный комплекс в подчинении Министерства культуры АР.

Кабинету министров поручено обеспечить финансирование необходимых расходов, связанных с обеспечением деятельности Гянджинского мемориального комплекса, за счет средств, предусмотренных в госбюджете страны для Министерства культуры.