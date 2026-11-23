23 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя Председателя Совета министров, министра иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Антонио Таяни.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, коснувшись совместной декларации о стратегическом партнерстве между двумя странами, глава государства сказал, что Азербайджан и Италия наладили хорошее партнерство. Он отметил, что отношения, основанные на дружбе, успешно развиваются.

Напомнив об успешном визите Председателя Совета министров Итальянской Республики Джорджи Мелони в нашу страну в этом году, Президент Ильхам Алиев отметил, что в рамках визита были проведены продуктивные переговоры по вопросам взаимодействия в политической сфере, в области экономики, торговли и другим направлениям двусторонней повестки.

Коснувшись визитов Президента Италии Серджо Маттареллы в нашу страну и своих визитов в Италию, глава государства подчеркнул, что все это вносит существенный вклад в развитие связей.

Отметив, что высокий уровень отношений позитивно влияет и на экономическую деятельность, Президент Азербайджана выразил удовлетворение расширением сотрудничества в этой сфере, подчеркнул значение масштабных инвестиций.

Президент Ильхам Алиев сказал, что Италия является основным торговым партнером Азербайджана в энергетической сфере. Глава государства отметил, что Азербайджан вошел на энергетический рынок Италии, приобрел там нефтеперерабатывающие предприятия и заправочные станции.

Президент Ильхам Алиев также с удовлетворением отметил рост количества итальянских компаний, успешно работающих в Азербайджане в различных сферах.

Президент Азербайджана сказал, что наши связи охватывают также и сферу образования. В этом контексте он напомнил об открытии в Баку в прошлом году с участием Президента Италии первых учебных корпусов Итало-азербайджанского университета.

Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что визит Антонио Таяни будет успешным и еще больше укрепит стратегические отношения между двумя странами.

Заместитель Председателя Совета министров, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии выразил заинтересованность итальянской стороны в увеличении числа компаний обеих стран, осуществляющих деятельность в Азербайджане и Италии.

Отметив, что Азербайджан является для Италии очень важной страной с точки зрения региональной стабильности, Антонио Таяни подчеркнул готовность официального Рима вносить вклад в развитие отношений Азербайджана с Европейским Союзом и НАТО.

Гость выразил признательность за условия, созданные для деятельности в Баку посольства Италии в Иране во время событий, произошедших некоторое время назад в этой стране.

В ходе беседы был затронут потенциал сотрудничества в сфере бизнеса, отмечена важность Совместной декларации о стратегическом сотрудничестве в области критического сырья, подписанной в октябре этого года в Риме.

Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, оборонной, сельскохозяйственной, промышленной, культурной, гуманитарной и других сферах.

На встрече была подчеркнута растущая стратегическая роль Азербайджана с точки зрения транспортной связанности, затронуты процессы, происходящие в регионе, в том числе процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и проект TRIPP.