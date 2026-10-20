Ильхам Алиев утвердил закон о проведении Климатической недели ООН и заседания Комитета по адаптации в Баку

Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительством Азербайджана и Секретариатом Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), Киотского протокола и Парижского соглашения.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Документ регулирует вопросы организации и проведения в Баку Международной климатической недели-4 (UNFCCC Climate Week 4), а также 30-го заседания Комитета ООН по адаптации. Меморандум о взаимопонимании был ранее согласован и подписан в два этапа: 1 сентября 2026 года в Бонне и 2 сентября 2026 года в Баку.

Настоящий закон был принят Милли Меджлисом (парламентом) Азербайджана на основании пункта 4 части I статьи 95 Конституции страны.